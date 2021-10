Grande Fratello Vip: "Lulù Selassié ha bisogno di aiuto e di tanto affetto" parla la moglie di Alex Belli

Gossip TV

Delia Duran rompe il silenzio su Lulù Selassié.

Lulù Selassié è una delle protagoniste indiscusse della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso della giovane principessa ci ha pensato Delia Duran, la moglie di Alex Belli.

Le parole di Delia Duran su Lulù Selassié

Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il format web del settimanale Chi diretto dall'ex gieffina Rosalinda Cannavò, Delia ha commentato il percorso di Alex e non solo. La moglie dell'attore si è soffermata anche su Lulù, che durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip non ha nascosto le sue fragilità.

"Penso che Lulù abbia bisogno di aiuto, è una donna che ha tanto dolore dentro. Tanti traumi psicologici. Ha bisogno di tanto affetto. Ma non penso lo faccia con malizia [...] Forse in Alex vede una persona dolce, simpatica, ironica e forse vorrebbe un fidanzato come lui. Però non penso vada oltre a questa amicizia" ha dichiarato la Duran, che ha poi detto la sua anche sul comportamento assunto da Sophie Codegoni nei confronti di Belli.

Delia ha colto l'occasione per dire la sua anche su Sophie Codegoni: "Non mi è piaciuta la frase infelice di Sophie sul nostro rapporto, dicendo che lei era una donna single, voleva provarci con mio marito ed era lui che doveva essere fedele, non lei. Questa secondo me è una battuta veramente infelice, perché siamo in tate donne sposate che si battono per avere una famiglia unita e felice. E queste donne che si permettono di dire delle cose così non è bello. Però l'ho rivalutata. Il suo comportamento mi ha dimostrato il contrario".

