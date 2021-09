Grande Fratello Vip, Lulù Selassié gelosa di Sophie Codegoni: "Lei è interessata a Manuel"

Gossip TV

Clarissa mette in guardia Lulù sul rapporto nato al Gf Vip tra Sophie e Manuel.

Lulù Selassié è gelosa di Sophie Codegoni. La giovane principessa si è ormai convinta che l'ex tronista di Uomini e Donne è interessata a Manuel Bortuzzo e che sta facendo di tutto per rovinare il loro rapporto nato da poco nella Casa del Grande Fratello Vip.

Lulù Selassié gelosa di Sophie Codegoni

Il flirt nato al Grande Fratello Vip tra Lulù e Manuel prosegue, anche se il giovane nuotatore sembra aver preso le distanze dalla ragazza. Il motivo? Manuel vorrebbe viversi tutti i suoi compagni di gioco e portare avanti anche altri rapporti nella Casa. Un comportamento che ha infastidito la principessa, che ha iniziato a mostrare i primi segni di gelosia.

Tra tutti, Lulù non ha nascosto la sua gelosia per Sophie. A peggiorare la situazione ci ha pensato Clarissa: "Anche se lei ha un interesse per Manuel, sappi che tutto quello che fa ha lo scopo di farvi litigare [...] Questo è l'intento di ogni donna, lo sappiamo com'è: mettiamo la pulce nell'orecchio".

Clarissa ha continuato raccontando a Lulù del comportamento assunto da Sophie nei confronti di Manuel: "Per esempio, l'altro giorno ho visto il suo comportamento: ha chiesto di avere una felpa, solo perché ce l'avevi anche tu". Sarà davvero così? Ricordiamo che, durante l'ultima puntata del Gf Vip, la Codegoni si era espressa sulla coppia affermando: "In una situazione del genere tutto è enfatizzato, non vorrei che lui si sentisse soffocato, fossi stata in lui sarei fuggita".

