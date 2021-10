Grande Fratello Vip, “Lulù Selassié è bulimica”: Francesca Cipriani lancia l’allarme

Gossip TV

Francesca Cipriani nota strani comportamenti alimentati in Lucrezia Hailé Selassié e allarma i concorrenti del Gf Vip.

Lucrezia Hailé Selassié ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip per mettersi in gioco, forte del sostegno delle sorelle Lucrezia e Jessica. La turbolenta relazione con Manuel Bortuzzo, tuttavia, ha creato ansia e dolore a Lulù che, ora, finisce al centro del gossip per l’allarme lanciato da Francesca Cipriani, certa che la gieffina abbia un qualche disturbo alimentare.

Grande Fratello Vip, preoccupazione per Lulù Selassié

Nella casa del Grande Fratello Vip si sta consumando il drammatico addio tra Lulù Selassié e Manuel Bortuzzo. I due concorrenti della sesta edizione del reality show, condotto da Alfonso Signorini, si sono avvicinati durante le prime settimane di convivenza ma la gelosia ossessiva della principessa etiope sta condizionando il percorso di Manuel, che ha deciso di prendere le distanze una volta per tutte. Il gieffino ha lasciato Lucrezia, nonostante lei sembri piuttosto certa di poterlo riconquistare rispettando i suoi spazi e le sue decisioni, ed evitando di chiedere attenzioni costantemente.

La notizia dell’addio tra i due concorrenti del Gf Vip sembra non dispiacere troppo al popolo del web, che già da tempo ha notato la palese insofferenza di Bortuzzo nei confronti dei capricci della Selassié. A preoccupare gli spettatori, piuttosto, è l’allarme lanciato da Francesca Cipriani che ha notato uno strano comportamento alimentare nella principessa. “Va in bagno a vomitare dopo mangiato, ha bisogno d’aiuto infatti”, ha dichiarato la Cipriani avendo notato l’abitudine di Lulù di recarsi in bagno a rimettere dopo ogni pasto.

La bombastica maggiorata non è stata l’unica a notarlo e il pubblico chiede un intervento immediato per salvaguardare Lulù e sincerarsi che non si tratti di un caso di bulimia. Facciamo notare, prima di trarre conclusioni affrettate, che la Selassié potrebbe reagire in questo modo per ansia e dunque potrebbe trattarsi di episodi sporadici ed isolati, derivati dal nervosismo, sui quali bisognerà indagare al più presto.

Francesca conferma che Lulù dopo mangiato va in bagno a vomitare…

E aggiunge “ha bisogno di aiuto infatti”…#gfvip



(di questo mi dispiace molto) pic.twitter.com/qrvz1uZyIv — Miri (@Myriam_Rea) October 6, 2021

