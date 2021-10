Grande Fratello Vip, Lulù Selassié disperata: "Mi sento esclusa, non merito questo"

Gossip TV

Lulù in lacrime per un segreto riguardante Sophie Codegoni.

Lulù Selssié si è lasciata andare a un pianto disperato nella Casa del Grande Fratello Vip. Il motivo? Pare che l'ex tronista Sophie Codegoni abbia raccontato un suo segreto a tutte le donne della famosa Casa di Cinecittà, tranne che alle giovani principesse.

Le lacrime di Lulù Selassié

Lulù in lacrime al Grande Fratello Vip. La giovane principessa ha raccontato a Clarissa che mentre Raffaella Fico stava per raccontarle del segreto di Sophie, è intervenuta Katia Ricciarelli per bloccarla. "Io mi sento esclusa, sono sincera" ha dichiarato Lucrezia "Con tutto quello che abbiamo passato nella vita mi aspettavo un atteggiamento più comprensivo. Non mi va più di sentirmi esclusa, perché devono farmi sentire un’esclusa? Sono rimasta davvero senza parole".

Lulù ha poi continuato il suo sfogo raccontando a Clarissa cosa è successo con Katia e Raffaella: "Tutto è nato perché Raffaella mi ha detto ‘ma non ti ha detto nulla Sophie?’ Io le ho risposto ‘cosa mi dovrebbe dire Sophie?’ Quindi Raffa mi risponde ‘ah no, niente, niente, parla a bassa voce comunque’. C’era Katia e mi fa ‘questi segreti non vanno detti’. Perché una che c’ha 80 anni deve sapere tutto e io che sono una ragazzina della loro età e faccio parte del gruppo non devo sapere nulla. Come se io fossi un’estranea. Perché se c’è una cosa non viene detta pure a noi?".

Clarissa ha poi cercato di rassicurare e consolare Lucrezia parlandole di Manuel: "Ti vuole bene, è una bravissima persona e un bravo ragazzo, purtroppo, in questo contesto, non ti sta dando ciò di cui tu hai bisogno. Lui non sa quello che tu hai subìto, e quando la gente non sa, non sa come comportarsi. E sta a te decidere se tu sei pronta a parlare di una cosa che ti ha fatto soffrire".

