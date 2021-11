Grande Fratello Vip, Lulù Selassié crolla: attacco di panico in diretta, l’ira di Alfonso Signorini

Gossip TV

Lulù Selassié ha un attacco di panico dopo l’esito del televoto e il Grande Fratello Vip prende una decisione drastica.

Le fragilità di Lulù Selassié emergono sempre più impetuose, forse anche a causa della reclusione forzata e dello stress emotivo che la principesse etiope è stata costretta a sopportare. Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip, Lulù scopre di essere in ballottaggio contro la sorella Clarissa e ha un vero e proprio attacco di panico. La reazione verbalmente violenta della gieffina, tuttavia, non piace ad Alfonso Signorini che rimprovera duramente Lulù, prima di comunicarle che la redazione ha preso un provvedimento ufficiale nei suoi confronti.

Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ha un attacco di panico in Puntata

La contagiosa allegria di Lulù Selassié ha lasciato posto ad una ragazza giovane e fragile, che fatica ad incassare le delusioni e i rifiuti, lasciando l’amaro in bocca ai fan del Grande Fratello Vip che hanno osservato impotenti il cambiamento della principessa etiope. Lulù non ha mai nascosto di avere fragilità, anche durante gli scontri con Manuel Bortuzzo, che ha messo un nuovo freno vedendo la gieffina lanciata verso un futuro insieme. Nel corso della nuova puntata del GF Vip, Lulù ha scoperto di essere finita al ballottaggio contro l’adorata sorella Clarissa ed è crollata, consapevole che una tra loro avrebbe dovuto lasciare per sempre la casa di Cinecittà.

Colta da un improvviso attacco di panico, Lulù si è rifugiata in bagno seguita dalle sorelle e da altri inquilini, pronti a consolarla. “Jessica che succede, me lo spieghi? Chiedile di uscire, avete una sorpresa molto bella da ricevere”, ha chiesto Alfonso Signorini vedendo la principessa chiusa in bagno proprio nel momento in cui stava per annunciare la sorpresa per le tre sorelle in Love Boat. “Vi prego potete lasciarmi un attimo qui per favore? Vi prego! Non mi interessa della Love Boat, io la Love Boat non la voglio! Se sto qua è perché non lo voglio, me ne posso anche andare via, non mi rompere il c*zzo. Non me ne frega un c*zzo a me, vedetevela voi la sorpresa a me non interessa, non voglio! Non mi interessa! Non voglio venire, me ne vado via subito a casa mia! Non me ne frega un c*zzo! Non voglio venire, lasciatemi in pace! Se va via Clarissa io senza mia sorella non ci posso stare, quindi me ne vado. Anzi a casa non ci torno, me ne vado a dormire per strada! Vai via, andate via tutti mi avere rotto il ca**o”, ha sbottato Lulù lasciando tutti stupiti.

Signorini si è infuriato con la gieffina, accusandola di essere una grande maleducata, poi è arrivato anche il comunicato ufficiale del Gf Vip che annunciava la Nomination diretta di Lulù, come punizione per la sua mancanza di rispetto nei confronti dei colleghi e della trasmissione. La Selassié ha provato a giustificarsi, ma l’ira funesta di Signorini si è abbattuta su di lei senza pietà, poco dopo aver scoperto che sarebbe stata Clarissa a lasciare la Casa. Cosa ne pensate?

Signorini non accetta le espressioni perché è Lulù a dirle; perché fino a 5 minuti fa la De Blanck parlava di trombate con vaffanculo di qua e di la in diretta #gfvip pic.twitter.com/kCGD0wg2Te — iOpinionistaWeb (@iOpinionistaWeb) November 29, 2021

