Grande Fratello Vip, Lulù Selassié chiede un’altra possibilità a Manuel Bortuzzo che replica: "Basta!!, mi incavolo"

Lulù Selassié chiede un’altra possibilità a Manuel Bortuzzo, che si arrabbia: “Basta!!, mi incavolo”

Ultime ore turbolenti nella Casa del Grande Fratello Vip. Dopo la lettera che Lulù ha scritto a Manuel per chiedergli scusa, il giovane nuotatore sembrava aver accolto le sue parole mostrandosi gentile e aperto. Questa notte però, Bortuzzo ha confidato ad Aldo Montano che la giovane principessa gli abbia chiesto anche una possibilità di riprovarci cosa che ha mandato Manuel su tutte le furie.

Ecco le parole del gieffino riportate da Biccy: "Sono dovuto stare pure venti minuti da solo con lei che mi parlava. Mi ha chiesto di nuovo un’altra possibilità, adesso basta! Ad un certo punto mi sono pure inca**ato si è messa a fare il cartellone. Mi ha detto ti voglio bene. Io la capisco però ho detto basta! Mi dice grazie, ma non è che ti ho detto la cosa più bella che potevi sentirti dire. Dà il 90 per cento d’importanza a quella piccolissima cosa di speranza che invece non è niente. Qui dentro si capisce subito se si è compatibili, guarda cosa è successo ad Ignazio e Cecilia. Però puoi vedere anche se una persona non va bene senza che ci perdi 8 mesi. E lei deve aver già capito che io non la vedo affine a me e basta. Io ti voglio bene ma voglio un rapporto civile e non il resto".

Manuel sembra sempre più insofferente e non ha nessuna intenzione di aprire nuove porte a Lulù. Nelle ultime ore, è stato fortemente criticato il padre del nuotatore che ha condiviso una Ig Stories su Instagram in cui prendeva in giro la giovane principessa e a molti fan della ragazza è sembrato un gesto privo di delicatezza. Franco Bortuzzo non mai mostrato un grande approvazione nei confronti di questa coppia e si era detto anche sicuro che Lulù non fosse la ragazza giusta per Manuel.

