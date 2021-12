Grande Fratello Vip, Lulù Selassié ancora vicina a Manuel Bortuzzo, Clarissa: "Rischia di illudersi di nuovo"

Gossip TV

La più giovane delle sorelle Selassié, intervistata da Fanpage parla del nuovo riavvicinamento tra Lulù e Manuel nella Casa del Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è riesplosa la passione tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié. Nonostante sembrava che il loro rapporto fosse giunto al capolinea, i due ragazzi, negli ultimi giorni, si sono ritrovati più vicini che mai. E' riesplosa la passione ma non solo. Manuel ha ammesso alcuni suoi errori e tra i due sembra esserci, per la prima volta, anche comprensione e dialogo. Insomma, la prima coppia nata in questa edizione sembra essersi ritrovata ancora più forte di prima.

Gf Vip, Lulù Selassié ancora vicina a Manuel Bortuzzo, Clarissa: "Rischia di illudersi di nuovo"

Intervistata da Fanpage, la più giovane delle sorelle Selassié, Clarissa, eliminata qualche settimana fa dal Gf Vip, ha espresso la sua opinione sul riavvicinamento tra Lulù e Manuel, non nascondendo qualche perplessità:

“Manuel e Lulù? Per me la situazione è un po’ esagerata - ha dichiarato Clarissa - forse si è visto solo il 50% di quello che c’era veramente nella casa. Ho visto clip poco carine dove è stato detto che Lulù è una stalker. Dopo che lei ha subito lo stalking per sei mesi quando era minorenne e ha avuto questo dolore fortissimo, definirla così mi è sembrata follia. Io, Jessica, Miriana e Adriana Volpe, le abbiamo consigliato di amarsi di più e di pensare a se stessa, facendo il suo percorso."

E ancora:

"Lei non si è fatta nessun film. Sicuramente ha avuto atteggiamenti sbagliati, da donna insicura che pretendeva troppo quando lui quelle cose non gliele poteva dare. Però ho visto un tentativo di denigrarla, umiliarla pubblicamente e farla passare per quello che non è. È tutto tranne che bugiarda. Io so quello che si sono detti e li ho anche visti scambiarsi sguardi e carezze da cui si capiva che era molto preso anche lui."

"Cosa penso del riavvicinamento fra loro? Che fa solo male a Lulù perché rischia di illudersi di nuovo. Un’illusione per la terza volta, che non le farebbe bene, non le permetterebbe di godersi la sua esperienza. Ogni volta che supera la cosa, in qualche modo si torna al passo di prima e vorrei tanto evitarlo”.

