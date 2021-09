Grande Fratello Vip, Lulù mette in guardia Manuel Bortuzzo: ''Non ti rincorro per tutta la Casa''

Gossip TV

Lucrezia Hailé Selassié e Manuel Bortuzzo si confrontano sulla diversità dei loro approcci amorosi.

Nella casa del Grande Fratello Vip sta nascendo l’amore tra Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. L’inesperienza nel campo sentimentale e la paura di lasciarsi andare, tuttavia, hanno portato la coppia a discutere. Approfittando di un momento di calma a Cinecittà, i due gieffini si confrontano sul differente approccio che stanno adottando e Manuel confessa di voler andare con calma per non rimanere scottato.

Grande Fratello Vip, il confronto tra Lulù e Manuel Bortuzzo

La sesta edizione del Grande Fratello Vip si tinge di rosa grazie a Manuel Bortuzzo e Lucrezia Hailé Selassié. Dopo giorni di corteggiamenti e confessioni intime, i due gieffini sono diventati inseparabili e hanno confermato che tra loro sta nascendo un flirt. Tra baci e coccole, per Lulù e Manuel è impossibile non notare la differenza caratteriale che li divide, soprattutto in tema amoroso. Mentre la principessa etiope, infatti, tende a sbilanciarsi maggiormente e a prestare molte attenzioni a Manuel, quest’ultimo preferisce andare con calma e non affrettare i tempi, timoroso che questo amore potrebbe rivelarsi un fuoco di paglia. Lulù e Manuel, criticati da un ex volto del Gf Vip, hanno deciso di affrontare di petto l’argomento per evitare ulteriori incomprensioni.

“Non ti rincorro per tutta la casa, sarebbe folle e non fa parte della mia personalità. Mi fa piacere che tu mi abbia capito, e delle volte sembro troppo frettolosa ma se sto bene con una persona… Do sempre il mio cuore alle persone che amo, a cui voglio bene perché non riesco a frenarmi”, ha ammesso Lucrezia, infastidita dai mancati gesti romantici del Bortuzzo. “Devi capire che non metterò mai cattiveria in quello che faccio, non fa parte di me. Io parlo con gesti più che altro, sono romantico alla fine ma ad arrivare ad esserlo richiede tempo. Ho paura di lasciare andare i sentimenti troppo presto, faccio fatica”, ha replicato Manuel.

La coppia, dopo il chiarimento, si è lasciata andare a bollenti effusioni ma i fan del reality show di Alfonso Signorini sono ancora convinti che questa storia d’amore avrà vita breve e neppure il padre del Bortuzzo sembra entusiasta di questa unione.

