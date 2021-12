Grande Fratello Vip, Lulù contro Jessica Selassié: "Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci" (VIDEO)

Gossip TV

Nuovo scontro al Grande Fratello Vip tra le sorelle Selassié.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip tra le sorelle Selassié. Lulù ha deciso di affrontare Jessica e lamentarsi della scarsa considerazione che tutti i concorrenti hanno di lei. Un comportamento che ha provocato la reazione di Biagio D'Anelli.

Lulù affronta Jessica Selassié al Gf Vip

Nelle ultime ore, Lulù e Jessica si sono rese protagoniste di un botta e risposta al Grande Fratello Vip. Tutto è iniziato quando Manila Nazzaro e Soleil Sorge hanno preparato per cena degli involtini di verza e del riso. Pietanze che non state per niente gradite dalla fidanzata di Manuel Bortuzzo: "Non posso più stare in questi gruppi, mi dispiace".

"Non vengo mai considerata, servo solo per lavare i piatti" ha continuato Lulù lamentandosi del comportamento assunto dagli altri concorrenti del Gf Vip nei suoi confronti "Io non li lavo i piatti oggi, voglio proprio vedere". "Ti stai comportando da bambina" ha ribattuto Jessica cercando di far ragionare la sorella, che è sbottata "Stai zitta, sembri proprio stupida che non capisci. Vuoi dare ragione agli altri, ma io mi sto lamentando di una cosa che mi da fastidio".

Leggi anche La verità di Katarina, l'ex moglie di Alex Belli

Il comportamento di Lulù ha provocato la reazione di Biagio, che l'ha invitata a portare rispetto a Jessica e a mantenere la calma: "Lulù non ti rivolgere così a tua sorella". "Non mi capisce" ha concluso la fidanzata di Manuel visibilmente infastidita.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.