Grande Fratello Vip, Lorenzo Riccardi durissimo: “Prendono cadaveri e mi lasciano a casa”

Lorenzo Riccardi, ex tronista di Uomini e Donne, commenta la sua mancata partecipazione al Grande Fratello Vip.

C’è grande attesa per la sesta edizione del Grande Fratello Vip, che tornerà in autunno in prima serata su Canale5. Al timone del reality ritroveremo Alfonso Signorini, dopo il successo dell’ultima stagione. Mentre il presentatore è già al lavoro sul cast del programma, il nome di Lorenzo Riccardi torna ad essere in lizza come è successo negli ultimi due anni. L’ex tronista di Uomini e Donne si sbilancia sulla possibile esperienza a Cinecittà, lanciando una stoccata a Signorini.

Grande Fratello Vip, la critica di Lorenzo Riccardi

Mancano ancora diversi mesi al debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini, che ha allarmato tutti sparendo dalla tv, è al lavoro sul cast per assicurare ai fan uno spettacolo imperdibile. Sembra che il presentatore abbia le idee chiare sui protagonisti che vuole assolutamente avere nella Casa di Cinecittà, mentre sul web iniziano a diffondersi le indiscrezioni più disparate. Negli ultimi anni si è vociferato di un possibile ingresso di Lorenzo Riccardi, frizzante ex tronista di Uomini e Donne che per un periodo è tornato nello studio del dating show di Maria De Filippi in veste di opinionista.

Intervistato da Giada Di Miceli su Radio Radio, il Riccardi ha riservato una stoccata a Signorini. “Il mio nome gira ogni anno, però chissà come mai prendono sempre i cadaveri ma a me mi lasciano sempre a casa!”, ha dichirato sarcasticamente il pugliese. Lorenzo ha commentato anche la partecipazione di Andrea Cerioli alla quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, svelando di tifare per la vittoria del bolognese: “Una persona che io ho conosciuto benissimo, e penso che sia una delle persone più buone sulla faccia della terra, è Andrea Cerioli. E’ davvero buono come il pane, un ragazzo per bene, educato… tifo per lui”.

Mentre ancora non c’è un vero e proprio progetto matrimoniale, tanto che Claudia Dionigi aspetta una proposta formale e vorrebbe che fosse il suo partner a fare il primo passo, la coppia ha ammesso che parteciperebbe volentieri a Temptation Island. Quello di Lorenzo e Claudia è un invito o una spoiler?

