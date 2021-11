Grande Fratello Vip: Lorenzo Amoruso vuota il sacco su Lulù Selassié, Alex Belli e Miriana Trevisan

Gossip TV

Il compagno di Manila: "Lulù non può soffocare Manuel, Alex e Delia devono fare pace con i loro cervelli".

Manila Nazzaro è una delle concorrenti più apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il percorso della showgirl ci ha pensato il compagno Lorenzo Amoruso che, rispondendo ad alcune curiosità dei suoi fan, ha detto la sua anche sugli altri concorrenti del reality show di Canale 5.

Lorenzo Amoruso critica alcuni concorrenti del Gf Vip

Dopo aver incontrato la sua amata Manila al Grande Fratello Vip, Lorenzo ha deciso di rompere il silenzio sui social e dire la sua su alcuni concorrenti della sesta edizione. Interpellato dai suoi fan su Lulù Selassié e il comportamento assunto nei confronti di Manuel Bortuzzo, l'ex calciatore ha dichiarato: "Credo che sia una ragazza dolcissima, ma non può soffocare con le tante attenzioni che lei vorrebbe una persona [...] Stare con Manuel non è facile poichè credo sia ancora nella fase di accettazione del suo nuovo stato sia mentale che fisico. Se non si è preparati a questo non bisogna avvicinarsi togliendogli lo spazio necessario".

Amoruso ha commentato anche il discusso rapporto tra Alex Belli e Delia Duran, che durante l'ultima puntata del Gf Vip si è scontrata in diretta con Soleil Sorge: "Alex e Delia devono fare pace con i loro cervelli prima e capire cosa vogliono".

Leggi anche Lulù insiste con Manuel, Clarissa sbotta e minaccia di lasciare il Gf Vip

Lorenzo ha infine concluso rivelando il suo pensiero su Nicola Pisu e Miriana Trevisan: "Credo che Nicola, con un passato così forte, non sarebbe dovuto entrare in un reality che mette sotto pressione chiunque. [...] Il comportamento sbagliato di Nicola è pari a quello di Miriana anche se per diverse motivazioni".

