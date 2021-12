Grande Fratello Vip, Lorenzo Amoruso: "Penso che Manila venga via quando gli diranno del prolungamento"

Gossip TV

Manila accetterà il prolungamento del Gf Vip? Parla il compagno Lorenzo.

Manila Nazzaro è una delle protagoniste più apprezzate della sesta edizione del Grande Fratello Vip. A commentare il suo percorso nella Casa è il compagno Lorenzo Amoruso che, ospite a Casa Chi, ha parlato anche del prolungamento del reality show condotto da Alfonso Signorini.

La rivelazione di Lorenzo Amoruso sul prolungamento del Gf Vip

Ospite di Casa Chi, il format web del settimanale Chi condotto da Rosalinda Cannavò, Lorenzo ha parlato del grande amore che prova per Manila. "Io tengo tanto a Manila" ha confessato l'uomo per poi svelare un retroscena "Una volta, all’inizio, sono andato al cimitero e sulla tomba di mio padre in silenzio ho presentato a mio padre la donna che amo. Mi sono aperto a 360° e ho detto che voglio questa donna e voglio renderla felice".

Se dovesse formare una squadra con i concorrenti della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Amoruso ha rivelato: "Vorrei gente diretta. Non mi piace Soleil Sorge per come argomenta le cose e trova le scuse ma è diretta e quindi la prendo. Prendo Manila, Aldo Montano, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri, Miriana Trevisan. I troppi giochi non mi piacciono, perchè ti imbrattano. Alla lunga le bugie hanno le gambe corte".

Leggi anche Intervista esclusiva ad Alex, il migliore amico di Manuel Bortuzzo

A proposito del prolungamento del Gf Vip, Lorenzo ha rivelato quale pensa sia la decisone che prenderà Manila: "La mia impressione è che Manila venga via quando gli diranno del prolungamento. Se lei decidesse di rimanere sarei l’ultima persona al mondo a dirgli di no". Sarà davvero così? La Nazzaro lascerà la Casa il 13 dicembre?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.