Gossip TV

Lorella Cuccarini confessa di essere rimasta colpita dalle parole di Maria Teresa Ruta, che l'ha criticata al Grande Fratello Vip.

Maria Teresa Ruta si è lasciata andare ad affermazioni poco carine nei confronti di Lorella Cuccarini, durante il suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip. Sebbene siano passati mesi, la professoressa di Amici non sembra ancora aver digerito le parole della Ruta nelle quali proprio non riesce a rispecchiarsi. Ecco cosa ha commentato Lorella al riguardo.

Grande Fratello Vip, Lorella Cuccarini amareggiata da Maria Teresa Ruta

Il Grande Fratello Vip ha il potere di unire milioni di spettatori, centinaia di fan, ma anche di creare querelle che perdurano durante i lunghi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia. Parlando delle colleghe illustri che l’hanno accompagnata nel corso della sua longeva carriera, Maria Teresa Ruta ha speso parole poco gentili su Lorella Cuccarini. “È bizzarro che si lamenti di uno che non la saluta nel corridoio, perché lei è una che non saluta nei corridoi”, ha dichiarato la gieffina parlando del caso della lettera ad Alberto Matano.

A distanza di tempo, la Cuccarini ha deciso di dire la sua sulle parole di Maria Teresa, rispondendo alle domande dei più curiosi su Instagram. L’amata professoressa della nuova edizione di Amici, infatti, ha fatto sapere di essere rammaricata per le dichiarazioni della collega. “Ho ascoltato quello che ha detto. Sinceramente ci sono rimasta male. Non c’è nessun motivo di astio tra noi. Tutto questo non mi appartiene”, ha confessato Lorella nelle sue Ig Stories.

La presentatrice non si ritrova nelle parole della Ruta, ed è rimasta molto male dal momento che non sa da cosa sia nato questo astio nei suoi confronti. Le due presentatrici avranno modo di chiarirsi? Nel frattempo, Samantha De Grenet ha fatto sapere di non aver perdonato Antonella Elia, e ha dichiarato nel salotto di Barbara d’Urso di non avere alcuna intenzione di chiarire lo spiacevole accaduto.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.