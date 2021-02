Grande Fratello Vip: "Lo sta facendo passare da stro**o": Gaia Zorzi fa una rivelazione su Tommaso e Giulia

Gossip TV

Gaia Zorzi si schiera dalla parte del fratello Tommaso, raccontando che prima del Grande Fratello Vip lui e Giulia Salemi si erano già molto allontanati.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è scoppiata la guerra tra due titani: Giulia Salemi e Tommaso Zorzi. Già da tempo si attendeva che i due concorrenti della quinta edizione commettessero un passo falso, dopo aver finto che tra loro non ci fossero attriti, risalenti a diverso tempo fa. Ora, la battaglia è aperta ma Gaia Zorzi crede che Giulia stia lottando in modo scorretto, addossando al fratello Tommaso colpe che non esistono.

GF VIP, Gaia Zorzi sulle discussioni tra Giulia Salemi e il fratello Tommaso

Quando è stato annunciato l’imminente ingresso di Giulia Salemi nella Casa del Grande Fratello Vip, tutti aspettavano in religioso silenzio la reazione di Tommaso Zorzi. I due gieffini, infatti, si conoscono da diversi anni ma negli ultimi tempi si sono allontanati a causa di una serie di mancanze riservate l’uno all’altro. Inaspettatamente, Zorzi ha accolto Giulia con molto calore e i due sembravano estremamente uniti, pronti a dimenticare i vecchi rancori. Sembravano, appunto.

La bomba è esplosa pochi giorni fa, quando la Salemi ha penalizzato Tommaso, escludendolo dal televoto per il primo finalista uomo, così da favorire il neo-fidanzato Pierpaolo Pretelli. Un vero e proprio affronto agli occhi dell’influencer milanese, che ha accusato la Salemi di aver mentito in Puntata, rivelando che lui non le ha mai chiesto di escluderlo ma anzi, avrebbe voluto che si dimostrasse in un’occasione così importante come la Nomination questa tanto decantata amicizia.

Gaia Zorzi svela la verità sull'amicizia tra Tommaso e Giulia Salemi

La Salemi si è difesa, ammettendo di aver imbastito una scusa falsa per non passare da carnefice, ma di essere stata indecisa anche per il fatto che Tommaso non le ha mai dimostrato di tenere al loro rapporto. Così, dopo una sequela di accuse omofobe ai danni di Francesco Monte, tirato in ballo da Zorzi durante la discussione, i due gieffini si sono allontanati del tutto, ignorandosi per poi scontrarsi a più riprese. Dopo la Puntata, Tommaso si è scagliato contro Giulia e l’ha accusata di sfruttare il loro rapporto mentre lei, stanca delle continue discussioni, si è rifugiata nelle braccia di Pierpaolo in cerca di conforto.

Lo scontro tra le due personalità più forti della Casa ha portato anche ad uno scisma tra i concorrenti del Gf Vip. Ad esempio, Dayane Mello ha preso le parti di Zorzi e ha confessato tutti i suoi sospetti sui Prelemi. Su Twitter arriva anche il commento di Gaia Zorzi, che ha tuonato: “Da quello che sono dichiarati guerra, è Inutile dire che sono solo le battutine di Tommaso. Quando sento Giulia parlare della loro amicizia mi sembra sempre che stia cercando di farlo passare come quello cattivo o str**zo. Quando in realtà fuori non si cagavano da tempo”. Dalla parte di Gaia si è schierato anche Gabriele Parpiglia, che ha fatto sapere di essere a conoscenza di questo allontanamento.

— Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 2, 2021

