Grande Fratello Vip, lo sfogo di Teresanna Pugliese: "E' stato terrificante"

"Oggi ho fatto la mia prima spesa ed è stato terrificante", poche ma significative parole quelle pronunciate dall'ex gieffina e ex tronista campana, Teresanna Pugliese. Nonostante il Grande Fratello Vip si sia concluso da diverse settimane, la Pugliese è andata per la prima volta a fare la spesa, riscontrando un impatto con una realtà, "terrificante".

Gf Vip, Teresanna Pugliese: "E' stato bruttissimo"

"Oggi ho fatto i conti con la realtà…Ho visto la realtà fuori…Le persone…Come si cammina…E stato bruttissimo…Brutto…" ha dichiarato Teresannna su Instagram aggiungendo, "Dobbiamo essere forti…C’è un mondo là fuori completamente cambiato…"

Durante l'ultimo appuntamento con il reality, eliminata ad un passo dalla finale, l'ex tronista si era immediatamente sfogata sui social quando, per la prima volta, ha affrontato la realtà fuori dalla Casa, dichiarando: “Sono stravolta, l’impatto con la realtà non è stato semplice".