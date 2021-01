Grande Fratello Vip, lo sfogo di Stefania Orlando: "Forse ho fatto un discorso impopolare"

Gossip TV

Stefania si confronta con Maria Teresa Ruta dopo la lite avuta al Grande Fratello Vip con Dayane Mello.

Mancano poche ore alla nuova puntata del Grande Fratello Vip che andrà in onda stasera su Canale 5. Nell'attesa, Stefania Orlando, in seguito all'accesa discussione avuta con Dayane Mello, si è lasciata andare a un duro sfogo con Maria Teresa Ruta.

Stefania Orlando in crisi al Gf Vip

Negli ultimi giorni, Stefania e Dayane si sono rese protagoniste di una nuova lite. Tutto è nato quando la bionda conduttrice ha espresso le sue difficoltà alla modella nell'affrontare le prossime Nomination e nello specifico la sua volontà di portare avanti i veterani. Un ragionamento che, a parer suo, non voleva essere contro i nuovi concorrenti del Grande Fratello Vip.

Lo scontro con la Mello, però, ha letteralmente destabilizzato la Orlando che, parlando con la sua amica Maria Teresa, ha confessato: "Si vedono le persone con cui ho più rapporti, poi io assegno una certa meritocrazia al percorso fatto. [...] Mi auguro che si vada all'orogine del mio pensiero, non volevo eliminare nessuno".

Dopo aver ascoltato lo sfogo di Stefania, Maria Teresa ha cercato di rassicurarla affermando: "Noi ci siamo costruiti un’amicizia passo dopo passo qui dentro, è normale che uno in Nomination fa delle scelte". "Fa parte del gioco, in qualche modo uno deve fare una scelta. Forse ho fatto un discorso impopolare, ma non voglio che venga riportato un messaggio sbagliato agli altri" ha prontamente replicato la Orlando, mostrandosi preoccupata per i malumori nati con i nuovi concorrenti del Gf Vip.

