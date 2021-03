Grande Fratello Vip, lo sfogo di Rosalinda Cannavò: "Non è stato semplice, ora sto cercando di..."

Gossip TV

Rosalinda replica alle dure critiche ricevute durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip.

Rosalinda Canavò è stata una delle protagoniste assolute della quinta edizione del Grande Fratello Vip, che ha visto trionfare l'influencer Tommaso Zorzi. Nel corso dei mesi, infatti, la giovane attrice siciliana ha fatto tanto parlare di lei per le "favole d'amore", per l'amicizia speciale con Dayane Mello e infine per la relazione nata con Andrea Zenga.

La confessione di Rosalinda Cannavò dopo il Gf Vip

A distanza di alcuni giorni dalla finale del Grande Fratello Vip, Rosalinda è tornata sui social per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuta in questi mesi vissuti nella famosa Casa di Cinecittà non nascondendo però la sua delusione per tutte le dure critiche ricevute: "Non è stato molto semplice dopo sei mesi dentro la casa riaprire i social e vedere che tante persone si sono scagliate contro di me andando anche tanto sul personale".

L'ex concorrente del Gf Vip ha fatto parlare molto di lei anche per la sua situazione sentimentale. Ricordiamo infatti che, durante gli ultimi giorni di permanenza nel reality show, l'attrice ha deciso di lasciarsi andare con Andrea chiudendo così la sua lunga storia d’amore con Giuliano Condorelli: "Sto cercando di godermi questi giorni e la vita insieme a lui".

Leggi anche La dedica d'amore di Natalia Paragoni per Andrea Zelletta

La Cannavò ha infine concluso parlando della sua bellissima esperienza al Grande Fratello Vip affermando: "Io tengo tutti i ricordi positivi di questa esperienza. Sono super soddisfatta di tutto quello che ho fatto e del vostro affetto. Ci sono tantissime persone che mi amano. [...] Bisogna sbattersene del giudizio degli altri, quello che sto cercando di fare anche io".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.