Grande Fratello Vip, lo sfogo di Nicola Pisu dopo la diretta: "Avrò esagerato con Miriana, ma..."

Nicola si sfoga con i suoi compagni e cerca di spiegare la frase rivolta a Miriana.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip si è conclusa con un acceso botta e risposta in diretta tra Nicola Pisu e Miriana Trevisan. A spiazzare tutti, però, è stato il ragazzo che si è lasciato andare a delle gravi esternazioni nei confronti della showgirl.

Nicola si sfoga dopo la lite con Miriana al Gf Vip

Subito dopo la diretta del Grande Fratello Vip, Nicola è tornato a parlare della discussione avuta con Miriana durante le nomination. Per chi non lo sapesse, il figlio di Patrizia Mirigliani, preso dalla rabbia, ha attaccato la showgirl usando parole però decisamente gravi: "Vai da chi ti tratta male, questo ti meriti".

Dopo la diretta, Pisu ha poi raggiunto Giucas Casella in veranda per cercare di spiegargli il significato della frase rivolta alla Trevisan al Gf Vip: "Ho la coscienza a posto. Avrò esagerato ma tutto quello che ho detto prima, che lei si arrampica sugli specchi, che si inventa scuse. Ha sempre sviato e tergiversato nei discorsi. Sempre col punto interrogativo. Se una persona ti piace, ti piace. Mi dispiace averle detto quelle cose, la mia frase era intesa come: io ti ho sempre trattato bene".

Scoppia la lite in diretta tra Miriana Trevisan e Nicola Pisu

"Lascia perdere tutto, fai il tuo percorso" ha dichiarato Giucas invitando Nicola a continuare il suo percorso nella Casa senza pensare ai problemi legati al rapporto con Miriana. "Sarà il pubblico a decidere" ha replicato il giovane, che questa settimana è di nuovo al televoto.

