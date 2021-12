Grande Fratello Vip, lo sfogo di Katia Ricciarelli: "Per me Miriana non conta più"

Gossip TV

Katia Ricciarelli torna a criticare Miriana Trevisan al Gf Vip.

Katia Ricciarelli torna all'attacco contro Miriana Trevisan al Grande Fratello Vip. Parlando con Davide Silvestri, la soprano ha infatti accusato la showgirl, che continua la sua conoscenza con Biagio D'Anelli, di essere stata poco coerente e poco sincera con lei.

Katia Ricciarelli delusa da Miriana Trevisan

Nelle ultime ore, Katia e Miriana si sono rese protagoniste di un acceso confronto al Grande Fratello Vip. Il motivo? Una battuta e delle considerazioni fatte dalla soprano che hanno infastidito la showgirl e provocato la reazione anche di Biagio: "Io ho avuto da ridire da lei per il suo atteggiamento ‘vorrei ma non posso’, e io non lo accetto. Se vi piacete non c’è nulla di male, vivete la storia ma non con ipocrisia".

A poche ore dalla lite, la Ricciarelli si è confrontata con Davide e ha ribadito la sua posizione nei confronti della Trevisan: "Parlava per se stessa, per la cosa tra loro due. Si stavano baciando. È stata sempre lei a venire da me. Tre volte l'ho perdonata. Avevo questo sentore di grande menzogna e così è stato. Poi l'ho sempre perdonata. Questa volta qua non me l'aspettavo".

"Ora che è in nomination ha trovato questa cosa da accusarmi" ha aggiunto Katia "Va bene, io le mie idee non le cambio, per me lei è una persona che non conta più. Prima piange e poi si comporta così. [...] Non mi va di essere presa per i fondelli, non sopporto da nessuno le bugie".

