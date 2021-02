Grande Fratello Vip, lo sfogo di Giulia Salemi: "C'è stato un condizionamento di massa nei miei confronti"

Gossip TV

Giulia si sfoga con Pierpaolo dopo la diretta del Grande Fratello Vip rivelandogli di essere rimasta delusa da Stefania.

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip è stata davvero tosta per Giulia Salemi che è stata duramente criticata dai suoi compagni di gioco. A spiazzare e deludere l'influencer è stato in particolar modo l'atteggiamento assunto da Stefania Orlando nei suoi confronti.

Giulia Salemi delusa da Stefania Orlando, lo sfogo al Gf Vip

"Da questo momento non me ne frega più nulla, non mi tocca più niente. Questa settimana non dirò più nulla. Passo sempre per vittima" ha dichiarato Giulia lamentandosi con Pierpaolo Pretelli di essere finita nel mirino di tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. A deludere in particolar modo l'influencer, però, è stato il comportamento di Stefania.

Nonostante l’abbia difesa più volte, alla Salemi è ormai palese che la Orlando si stia schierando con Tommaso Zorzi: "Ci rimango male perché vuol dire che del fatto che io sia triste non le interessa niente. A oggi l'unica cosa che mi ha saputo dire è 'hai rovinato l'umore di Pierpaolo'. Deve essere chiaro a tutti che io non sono una megera che ti ha fatto l'incantesimo. [...] Non sono io contro il gruppo, c'è stato comunque un condizionamento di massa nei miei confronti, questo è oggettivo".

Dal canto suo, invece, Stefania ha continuato a criticare il comportamento di Giulia con Andrea Zenga e Andrea Zelletta. "Dice di non aspettarsele con me. Da quando è iniziata la storia con Pierpaolo, io sono stata l’unica a sostenerla ma si è allontanata da quando sta con lui" ha confessato la conduttrice parlando del suo rapporto con la bella influencer.

