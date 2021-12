Grande Fratello Vip, lo sfogo di Gianmaria Antinolfi su Federica Calemme: "L'interesse da parte mia non c'è"

Gossip TV

Gianmaria chiarisce la sua posizione nei confronti della nuova concorrente del Gf Vip.

Dopo la rottura con Sophie Codegoni, Gianmaria Antinolfi ha deciso di prendersi del tempo per se stesso. Parlando con Miriana Trevisan, l'imprenditore partenopeo ha fatto un bilancio del suo percorso nella Casa del Grande Fratello Vip e chiarito la sua attuale situazione sentimentale.

Gianmaria Antinolfi interessato a Federica Calemme? Parla lui

"Le esperienze più belle che ho vissuto qui dentro sono quelle che ho vissuto da solo" ha confessato Gianmaria a Miriana consigliandole di prendersi cura di sè soprattutto dopo l’eliminazione di Biagio D'Anelli "Quello che ti resta da vivere qua dentro vivitelo da sola, goditi l'esperienza da sola come sto facendo io che è la cosa più bella".

"Scopri persone, apriti e parla. Mi sono reso conto di quanto tempo ho perso. In questo momento non mi interessa niente di nessuno" ha aggiunto Antinolfi, libero finalmente dalle dinamiche sentimentali che fino ad oggi hanno caratterizzato il suo percorso al Gf Vip "Oggi sono arrivato alla consapevolezza di quanto valgo".

A proposito di Federica Calemme, Gianmaria ha confessato che l’interesse nei suoi confronti sembra già essere sparito: "Io ho bisogno di un po’ di tempo per me, voglio vivermi del tempo da solo [...] Mi sono reso conto che sono stato molto carino con lei ma i miei modi possono essere fraintesi, l’interesse da parte mia non c’è".

