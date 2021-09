Grande Fratello Vip, lo sfogo di Gianmaria Antinolfi: "Non mi piace questo gioco con Soleil Sorge"

Gossip TV

Gianmaria infastidito dalle provocazione di Soleil al Grande Fratello Vip.

Nella Casa del Grande Fratello Vip iniziano a scaldarsi gli animi. Dopo Katia Ricciarelli, anche Gianmaria Antinolfi si è lasciato andare a uno sfogo con Alex Belli. Il motivo? Il concorrente si è stancato del comportamento e delle provocazioni di Soleil Sorge.

Lo sfogo di Gianmaria Antinolfi al Gf Vip

Gianmaria si è lasciato andare a uno sfogo con Alex riguardo il comportamento assunto da Soleil nella Casa del Grande Fratello Vip. "Perché non prova ad avere un rapporto da amica con me?" ha domandato il manager lamentandosi delle continue frecciatine che gli lancerebbe la bella influencer italo-americana "Perché non prova ad avere un rapporto da amica con me?".

Alex ha provato a farlo ragionare sottolineandogli come le provocazioni di Soleil non sono che una ricerca di attenzioni. "A me non interessa avere un rapporto con questa persona" ha prontamente replicato Gianmaria.

Leggi anche Adriana Volpe rompe il silenzio su Sonia Bruganelli

Antinolfi, visibilmente infastidito, ha vuotato il sacco e raccontato a Belli il suo trascorso con la Sorge: "Io volevo fidanzarmi ad un certo punto con lei, ma lei non voleva. Volevo fare tante cose insieme a lei ma non lo ha reso possibile [...] Non mi piace questo gioco con lei, non riesco mai a capire dove finisce la provocazione e dove inizia qualcosa che c’è ancora". I due riusciranno a trovare un punto d'incontro?

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.