Grande Fratello Vip, lo sfogo di Clarissa Selassié: "Il mio percorso è incompleto"

Gossip TV

Clarissa rivela di non voler abbandonare la Casa del Grande Fratello Vip.

Stasera, lunedì 29 novembre 2021, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Tra le concorrenti a rischio eliminazione anche Clarissa Selassié che, nelle ultime ore, si è lasciata andare a un duro sfogo.

La confessione di Clarissa Selassié prima della nuova puntata del Gf Vip

Clarissa, che questa settimana è al televoto con la sorella Lulù, Manila, Soleil e Carmen, ha parlato della possibilità di lasciare definitivamente la Casa del Grande Fratello Vip: "Mi dispiacerebbe uscire adesso, l'ho sempre detto. Io sono stata sempre me stessa e questa cosa è stata premiata perché nella Casa non avevano motivo per nominarci".

"Io devo ringraziare solo me stessa per il carattere che ho" ha aggiunto la Selassié parlando del suo percorso al Gf Vip "...io mi merito di stare qua perché sono sempre stata leale. Io non ho paura di uscire, ma mi dispiacerebbe uscire perché il mio percorso è ancora incompleto, solo per quello".

Leggi anche Alex Belli viene criticato da Miriana Trevisan dopo il bacio con Soleil Sorge

Nella serata di ieri, Clarissa, in ansia per la nomination, si è infastidita per il comportamento assunto dai suoi compagni di gioco, che hanno dimenticato di chiamarla per cena: "Potrei uscire domani, farmi un ultima cena e mangiare con un cane non mi va [...] Se uno ti pensa ti viene a cercare. Basta, sono stufa. Ho un limite".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.