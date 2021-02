Grande Fratello Vip, "Lo hai sul tuo ca**o?": la regia censura Alda D'Eusanio

Gossip TV

Alda D'Eusanio esagera e la regia del Grande Fratello Vip è costretta ad intervenire in fretta e furia.

Ennesima gaffe per Alda D’Eusanio. La neo concorrente del Grande Fratello Vip ha fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia da pochi giorni ed è già al centro delle polemiche. Dopo aver scampato la squalifica grazie ad un televoto lampo indetto da Alfonso Signorini, la D’Eusanio ci ricasca e questa volta la regia è costretta ad ammonirla severamente.

Gf Vip, Alda D'Eusanio censurata dalla regia

Chissà perché Alda D’Eusanio non è apparsa nella rosa iniziale della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Le scelte di Alfonso Signorini rimangono celate nel mistero, anche se di certo l’introduzione della gieffina è stato frutto di un vero e proprio lampo di genio, dato che Alda sta mettendo a soqquadro la Casa di Cinecittà con una facilità che lascia a bocca aperta, proprio nel momento in cui i veterani hanno iniziato a vivere con pigrizia questa esperienza.

A poche ore dal suo ingresso nel reality show di Canale5, durante una festa a tema, Alda si è lasciata sfuggire un’offesa razzista. Signorini non ha potuto ignorare il clamore mediatico che ha provocato il gesto della D’Eusanio, chiedendo al pubblico di scegliere la sorte della concorrente con un televoto lampo. I telespettatori hanno salvato Alda, ma l’accaduto ha suscitato una valanga di critiche soprattutto alla luce del fatto che altri Vipponi sono stati eliminati per la medesima ragione, senza potersi appellare alla benevolenza dei loro fan.

La frase shock di Alda D'Eusanio al Grande Fratello Vip

Dopo aver lanciato una frecciatina a Federica Panicucci, additando Mattino 5 come un programma che non fornisce un’informazione completa, Alda ci è cascata di nuovo e questa volta la regia si è vista costretta ad intervenire tempestivamente. Dopo l’annuncio del lutto di Dayane Mello, che ha potuto assistere alla veglia per il fratello Lucas, Tommaso Zorzi ha cercato di stemperare la tensione rivelando di avere un tatuaggio in un punto molto intimo.

L’influencer milanese ha ammesso di aver scritto sul suo punto più nascosto la frase “fun is fun” (il divertimento è divertente). Immediata la reazione di Alda che ha esclamato: "Hai tatuato sul caz**o questa frase? Che frase del caz**o”. La regia ha staccato immediatamente, chiudendo anche i microfoni dei presenti per censurare la scena alquanto imbarazzante. Poco dopo la gieffina è stata chiamata in confessionale per ricevere un richiamo e Stefania Orlando ha ironizzato, facendo notare che la D’Eusanio è un vulcano e che sta mettendo in seria difficoltà la redazione del Gf Vip.

