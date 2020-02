Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese che sbotta: "Crotalo!", video

Gossip TV

Volano accuse e insulti tra i due concorrenti del Grande Fratello Vip.

La dodicesima puntata del Grande Fratello Vip si prospettava molto infuocata e non ha deluso le aspettative. Uno dei temi della serata è stato lo scontro avvenuto nel weekend tra Patrick Ray Pugliese e Antonella Elia, la quale aveva chiesto la squalifica del gieffino perché violento e aggressivo. Accuse che si sono rivelate infondate e che hanno scatenato il caos nella Casa di Cinecittà.

Scontro in diretta al Gf Vip tra Antonella Elia e Patrick Ray Pugliese

Antonella e Patrick sono stati protagonisti di una lite furibonda con la showgirl che ha addirittura minacciato di abbandonare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente si è letteralmente scagliato contro la sua coinquilina, che qualche giorno fa l’aveva accusato di essere stato violento, imitando Vittorio Sgarbi: "Lei ha una tecnica, cercare di subire un danno da una persona qualunque scelta da lei come vittima. Pensavo che fosse una cosa affettiva ma ho intuito che lei cercasse di attirarmi in trappola. Lo spintone che non c'è stato mi ha fatto capire che è una giocatrice molto furba". "Crotalo, crotalo, crotalo..." ha poi gridato lui ricevendo gli applausi in studio e di una parte della Casa. Ray Pugliese ha paragonato la Elia ad un crotalo, ovvero un serpente a sonagli. Un modo più gentile per darle della vipera.

Nel salotto, ovviamente, è scoppiato il caos con Adriana Volpe, Fernanda Lessa e Andrea Montovoli che si sono schierati dalla parte di Patrick. "È una crocefissione la mia. Tu sei un mostro Patrick e anche tu Adriana sei un mostro. [...] Il pubblico lo applaude, ma questa è violenza. Il pubblico non capisce niente di quello che avviene. Non capiscono un ca**o. Ma perché sono venuta. Per i soldi, sono venuta per i soldi" ha dichiarato la showgirl. "Stai sacrificando una persona per fare ascolti. Mi stai usando per fare ascolti. Mi fanno schifo, io non li voglio riconquistare” ha sbottato la Elia contro Signorini che intanto cercava di tranquillizzarla.

