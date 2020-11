Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Antonella Elia e Alba Parietti: "Fai la paladina delle donne e poi..."

Gossip TV

Duro scontro al Grande Fratello Vip tra l'opinionista e la madre di Francesco Oppini.

Ieri, lunedì 9 novembre 2020, su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una serata caratterizzata anche dalla lite scoppiata in studio tra l'opinionista Antonella Elia e Alba Parietti, la madre del concorrente Francesco Oppini.

Scontro al Gf Vip tra Alba Parietti e Antonella Elia

L'arrivo in studio di Alba è stato a dir poco scoppiettante. La showgirl, infatti, si è resa protagonista di un duro botta e risposta in diretta con Antonella per alcuni commenti fatti dall’opinionista del Grande Fratello Vip su Francesco Oppini. "Ma hai il quaderno in mano perché la memoria ti difetta? Ad una certa la memoria se ne va…" ha domandato la Elia provocando la Parietti.

Le parole di Antonella non hanno lasciato indifferente Alba che ha subito replicato: "Tu sei una donna di una certa età, io sono una donna di un’età certa! Una donna capace di dire la sua età è una donna capace di dire tutto!". La situazione è poi degenerata quando l'opinionista del Gf Vip ha detto: "Tu hai dato fuoco all’anagrafe del tuo paese per non far sapere la tua età, quindi veramente non si può capire che età lei abbia! Ne ha tra i 60 e i 70".

Leggi anche La confessione di Patrizia De Blanck sulle nomination del Gf Vip

"Tu fai la paladina delle donne poi…" ha aggiunto la Parietti visibilmente infastidita. La Elia, però, ha prontamente replicato negando di esserlo: "Non faccio la paladina delle donne, a me le donne o piacciono come Guenda o non piacciono come Matilde. Alba ha sicuramente un fascino e un eloquio straordinario…". "Al contrario di te che non hai un eloquio altrettanto straordinario perché usi delle parole che una persona non dovrebbe usare, tipo ‘viscido’, ‘gatta in calore’…" ha concluso la madre di Oppini.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.