Grande Fratello Vip, lite in diretta tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli (VIDEO)

Duro scontro in diretta tra le due opinioniste del Grande Fratello Vip.

Ieri, lunedì 27 settembre 2021, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Una diretta ricca di colpi di scena in cui abbiamo assistito anche al duro scontro in studio tra le due opinioniste del reality, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Scontro al Gf Vip tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli

Accesa lite in diretta al Grande Fratello Vip tra le due opinioniste. A scatenare Adriana e Sonia è stato Alfonso Signorini, che ha raccontato cosa è successo durante la settimana: "La nostra Sonia al ristorante a Roma, chi ti incontra? Giancarlo Magalli. Si fa una foto con lui e la pubblica su Instagram. Magalli è il nemico giurato di Adriana Volpe che, chiaramente, non prende bene questo post".

La Bruganelli ha poi preso la parole e ha cercato di spiegare la sua verità: "La realtà è che siamo andati a questo ristorante e c’erano quattro persone, fra cui Magalli. Lui mi ha detto ‘Ho saputo che fai l’opinionista con Adriana Volpe’ mi ha chiesto come mi trovassi ed io ho risposto che siamo molto diverse. La serata è finita così. La foto? Gli ho detto ‘Vieni, ci facciamo una foto!’. Credevo che Adriana avesse una forza interiore diversa da quella che ha".

Le dichiarazioni della moglie di Paolo Bonolis, però, hanno fatto innervosire ancora di più la Volpe: "Ho ben poco da aggiungere. Hai fatto tutto tu, Sonia. Non girare la frittata. Su quel post ci sono state persone che hanno commentato dicendo ‘beh, ha un significato quella foto’. E la foto un significato lo ha. Non può dire che non ho cercato di essere sua amica, al primo incontro le ho chiesto ‘ma perché non mi segui su Instagram?’ e mi ha risposto ‘non ho nessuna intenzione di seguirti". Il botta e risposta tre le due opinioniste è andato avanti per tutta la serata.

