Grande Fratello Vip, "Li sfido a trovare qualcuno migliore di me": Antonella Elia perde la poltrona

Antonella Elia commenta la possibilità di non venire riconfermata come opinionista del Grande Fratello Vip.

Amata, odiata, lodata e spesso criticata, Antonella Elia ha svolto con dovizia il suo incarico di opinionista della quinta edizione del Grande Fratello Vip. La showgirl ha messo in chiaro le sue idee, creando antipatie con alcuni Vipponi e rendendosi protagonista di pesanti scivoloni in prima serata. Dopo lo scontro con Samantha De Grenet, che ancora infiamma il Web, gira voce che la Elia potrebbe non essere riconfermata sulla poltrona rossa del reality show di Canale5, ed ecco cosa ha commentato la diretta interessata a proposito di questa ipotesi.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia commenta l'indiscrezione sul mancato rinnovo

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con una Puntata strepitosa, ricca di emozioni e colpi di scena. I protagonisti del reality show di Canale5 hanno tenuto gli spettatori con gli occhi incollati allo schermo fino alle battute finali del programma, che ha incoronato vincitore Tommaso Zorzi. Mentre Maria Teresa Ruta ha svelato di aver ricevuto una visita dalla Polizia, durante la cena per festeggiare la fine del Gf Vip, si vocifera che Antonella Elia potrebbe perdere la poltrona. La showgirl è stata voluta come opinionista da Alfonso Signorini, dopo il successo della quarta edizione e del percorso a Temptation Island, e lei non se lo è fatto ripetere due volte, accettando al volo la proposta del giornalista. Al fianco di Pupo, la Elia ha mostrato una grande determinazione anche al costo di inimicarsi qualche Vippone.

Antonella Elia lascia il Gf Vip? Le parole dell'opinionista

A causa dello scivolone con Samantha De Grenet e delle critiche ricevute durante il programma, Antonella potrebbe rischiare di non essere riconfermata per la prossima stagione televisiva. Ospite di Casa Chi, Antonella ha rotto il silenzio sulla delicata situazione, confessando: “Una mia non conferma? Non ho la più pallida idea. A me nessuno ha detto nulla, nemmeno Alfonso […] Quindi non so se sia una news vera o fake, ma accetto di buon grado e capisco se si decide per altro. Magari capisco se scelgono altri perché più convenienti. Certo li sfido a trovare qualcuno più bravo di me. Se dovesse concludersi la mia esperienza al GF Vip credo che riguarderei al percorso come ad un evento umano, sociale e artistico […] Io sputo fuori delle cose come un vulcano in eruzione, non ho mezze misure e nemmeno diplomazia. Sono un’opinionista d’assalto, come un ariete sfondo tutto ma non so se gioire o vergognarmene”. Se Antonella non fosse riconfermata, si pensa già che il posto potrebbe andare a Zorzi che, dopo aver dimostrato di essere un vero showman con il Gf Vip Late Show, merita di continuare una longeva carriera sul piccolo schermo. Voi cosa ne pensate?

