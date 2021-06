Grande Fratello Vip, le Veline di Striscia la Notizia nel cast? “Signorini vi sta aspettando”

Gossip TV

Le Veline di Striscia la Notizia, Shaila e Mikaela, lasciano il programma di Antonio Ricci per approdare al Grande Fratello Vip? Ecco come stanno le cose.

Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva sono state le due Veline più longeve nella storia di Striscia la Notizia, ma la loro avventura è terminata ufficialmente poche ore fa. Dopo l’addio al programma di Antonio Ricci, le Veline sono pronte ad approdare nel cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip? Ecco cosa hanno rivelato sui loro progetti futuri.

Grande Fratello Vip, le Veline nel Cast della nuova edizione?

Continuano i rumors sulla sesta edizione del Grande Fratello Vip e sul cast scelto da Alfonso Signorini, che si è allontanato dalle telecamere dopo la fine del reality show di Canale5, concentrandosi sull’esordio della nuova stagione. Al fianco del presentatore ci saranno Sonia Bruganelli, moglie di Paolo Bonolis, e Adriana Volpe che attualmente conduce Ogni Mattina su Tv8, dopo essere entrata nelle grazie dei telespettatori grazie alla partecipazione al programma di Signorini.

Mentre Ariadna Romero ha parlato della sua partecipazione, in molti si sono domandati quali Vipponi hanno ricevuto la chiamata di Alfonso e quanti hanno declinato l’offerta rimanendo dietro le quinte. Nelle ultime ore, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva hanno lasciato il bancone di Striscia la Notizia, conquistando il titolo di Veline da record dopo oltre 900 puntate. Le due Veline hanno detto addio al programma di Antonio Ricci e ci si è chiesti se una delle motivazioni fosse dettata dall’interesse di prendere parte al Gf Vip.

“No, per ora non ci ha ancora chiamato (Alfonso Signorini ndr.). Al momento comunque un reality non è nei nostri piani. Poi, in futuro, mai dire mai”, hanno ammesso Shaila e Mikaela a Libero Quotidiano. Le due Veline hanno ammesso che sperano in un ritorno di colleghi uomini oppure addirittura di Drag Queen per la prossima stagione di Striscia, dove non si sono mai risparmiate. “A ogni stacchetto si alzava l’asticella, alla fine della settimana tronavamo a casa sfinite, con i piedi indolenziti”, ha raccontato la Gatta. Al momento, dunque, l'unico nome certo è quello di Katia Ricciarelli, anche se la cantante lirica sarebbe ancora in trattativa, mentre Justine Mattera non sembra intenzionata a varcare la porta rossa di Cinecittà e Nina Moric non ha confermato né smentito i rumors.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.