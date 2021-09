Grande Fratello Vip, le tre sorelle Selassiè non sarebbero principesse. Lo scoop: "Il padre è in carcere"

Gossip TV

Lo scioccante retroscena diffuso dal magazine Oggi.

Le tre sorelle Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa Hailé Selassié non sarebbero le pronipoti dell'imperatore delle Etiopia e dunque discendi della stirpe Hailé Selassié. A rivelare questo sorprendente retroscena sulle tre concorrenti del Grande Fratello Vip, il settimanale Oggi. Le tre sorelle non sarebbero principesse ma sarebbero figlie di Giulio Bissiri, a sua volta figlio del giardiniere del palazzo imperiale dell’Imperatore di Etiopia. Il settimanale ha inoltre reso noto che il loro padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, al momento, si trova in prigione in Svizzera, più precisamente è rinchiuso nel penitenziario di Lugano.

Ecco cosa rivela il magazine Oggi sulle tre sorelle:

“Il settimanale Oggi è in grado di rivelare che Giulio è nato effettivamente in Etiopia, figlio di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale di Hailé Selassié. Il bambino giocava con i nipoti di Hailé Selassié ed era ben voluto dalla famiglia imperiale che lo considerava come uno di loro. Rientrato in Italia, ha vissuto il sogno di recuperare l’immenso tesoro del Negus. Fu così che convinse alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié, ormai poveri in canna che vivevano in vari Paesi, a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla sua affermata discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Riuscendo infine a far modificare i suoi documenti e a farsi passare per il terzo nella successione imperiale etiope”.

E ancora: “Oggi rivela che le tre “principesse etiopi” non sono in realtà principesse, cioè discendenti dal Negus Heilé Selassié, e che il loro padre, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, è stato arrestato in Lussemburgo a giugno ed estradato da alcune settimane in Svizzera, dove sarà trattenuto almeno tre mesi nel carcere di Lugano. Nel mandato di cattura internazionale emesso il 5 marzo scorso dalle autorità elvetiche per una truffa da 10 milioni di franchi, al chilometrico nome del “discendente” del Negus c’è una curiosa aggiunta, quella di “Giulio Bissiri”.

Ecco invece le note ufficiali di Jessica, Lucrezia e Clarissa prima di entrare nella Casa del Gf Vip:

Sono tre principesse, discendenti dei biblici Re Salomone e della Regina di Saba, pronipoti dell'ex imperatore della Etipia. Jessica ha conseguito due lauree, una in Giornalismo e una in Business, economia e impresa alla John Cabot University. Lucrezia, detta Lulù, è anch'essa laureata alla John Cabot University in International Business. Clarissa, la minore, è iscritta al secondo anno in International Business, sempre alla John Cabot University.

Anche sui titoli di studio si è aperto un dibattito durante uno degli ultimi appuntamenti con il Grande Fratello Vip. Alfonso Signorini ha comunicato alle sorelle di aver ricevuto una lettera dalla vostra università John Cabot University nella quale si chiedeva una rettifica in quanto non si erano mai laureate presso tale istituzione. Le ragazze hanno informato di aver iniziato l’università americana a Roma per poi proseguire con dei corsi online.

