Grande Fratello Vip, le ragazze tornano a parlare dei problemi alimentari di Lulù: "Serve una la psicologa"

Francesca Cipriani, Raffaella Fico e Sophie Codegoni preoccupate per la giovane principessa.

Lulù Selassié, la giovane principessa tra le protagoniste del Grande Fratello Vip, è motivo di preoccupazione per alcune donne della Casa. Ieri, a lanciare l'allarme, è stata Francesca Cipriani che ha fatto notare che Lulù si chiude in bagno dopo i pasti. “Ragazze Lulù non credo stia molto bene. Piccola va in bagno a vomitare dopo aver mangiato. Cucciolotta io me ne sono accorta“, ha dichiarato la showgirl a Raffaella Fico e Sophie Codegoni. Un problema alimentare che, qualora fosse reale, dovrebbe avere la priorità assoluta da parte del Grande Fratello.

Sophie ha fatto notare che anche Andrea Casalino aveva notato questa situazione ma pare che Lulù abbia negato di avere quel genere di problema: “Perché queste non sono cose da sottovalutare. Andrea le aveva detto tutto in modo esplicito, cioè che sapeva. Le aveva chiesto come mai andasse in bagno dopo aver mangiato. Lei era venuta da me a dirmi ‘assurdo Andre mi ha detto questo’. In questi casi bisogna avere una delicatezza infinita, perché si tratta di un disturbo grave. Poi lei è molto sensibile“.

Le ragazze si sono ritrovate ancora in camera mostrando la loro preoccupazione per la giovane principessa. “Ragazze le serve aiuto, dobbiamo aiutarla. Non sta bene l’ho detto anche ieri, però non è una cosa semplice. E noi ora come facciamo?”, ha domandato la Cipriani. Una domanda lecita a cui la Fico ha replicato: ”Si tratta di un problema molto particolare. Sono d’accordo che andrebbe aiutata. Io non vorrei entrare in merito a questa cosa. Vedete come ha risposto ad Andrea? Sono cose tanto delicate. Secondo me è meglio non entrare in merito. Chi l’aiuta? E noi come l’aiutiamo, non abbiamo i mezzi. Qui c’è bisogno dell’aiuto della psicologa ragazze. Ma le sorelle la sanno questa cosa qui?”

La questione è certamente delicatissima e solo la produzione del reality può fare chiarezza. Se fosse realmente come dicono le gieffine, per Lulù la Casa del Gf Vip non sarebbe certamente un luogo adatto per affrontare una problematica del genere e soprattutto, risolverla.

