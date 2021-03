Grande Fratello Vip, le prime parole di Tommaso Zorzi dopo la vittoria: "Un'esperienza incredibile"

Gossip TV

Tommaso vince la quinta edizione del Grande Fratello Vip, ecco le sue prime dichiarazioni.

Tommaso Zorzi è il vincitore della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane influencer milanese ha battuto Pierpaolo Pretelli al televoto finale riuscendo così a portarsi a casa un montepremi di 100 mila euro. La metà verrà devoluta in beneficenza.

Tommaso Zorzi vince il Gf Vip, le prime parole dopo la vittoria

La quinta edizione del Grande Fratello Vip si è conclusa con la vittoria di Tommaso. Il suo è stato senza ombra di dubbio un percorso emozionante, ma soprattutto di grande crescita personale. Nella Casa di Cinecittà, Tommaso ha stretto una bellissima amicizia con Stefania Orlando e Maria Teresa Ruta, ha provato un forte sentimento d'amore per Francesco Oppini, ha discusso con Dayane Mello, è riuscito a ricucire il rapporto con suo padre e infine si è fatto conoscere e notare per il suo grande talento di intrattentitore.

Sempre schietto, sincero e determinato nelle sue scelte, Zorzi è riuscito a conquistare il cuore di tutti i telespettatori del Gf Vip che lo hanno premiato nella sfida finale. Dopo una serie di scontri al televoto, che hanno visto le eliminazioni di Andrea Zelletta, Dayane Mello e Stefania Orlando, Tommaso è infatti arrivato allo scontro finale con Pierpaolo, aggiudicandosi il montepremi finale di 100mila euro.

"Ragazzi è un'emozione indescivibile, non riesco ancora a rendermi conto" ha dichiarato Tommaso visibilmente emozionato e felice per la vittoria "Pare che abbia vinto io. Non so più chi abbracciare, sto abbracciando tutti perché fuori non si potrà. Un'esperienza incredibile, non vedo l'ora di rivedere la puntata!".

