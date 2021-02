Grande Fratello Vip, le prime parole di Rosalinda dopo l'eliminazione: "Dayane? Mi ha ferita"

Gossip TV

Le prima dichiarazioni della bella attrice siciliana dopo cinque mesi di permanenza nella casa del Gf Vip.

Eliminata ad un passo dalla finalissima, Rosalinda Cannavò alias Adua Del Vesco è stata senza dubbio una delle grandi protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Rosalinda ha condiviso il suo primo post e le sue prime Ig Stories sul profilo ufficiale Instagram dedicandole ad Andrea Zenga, l'ex inquilino della Casa con cui sembra essere sbocciato l'amore.

"Perché la cosa più importante tra tutte è quella di avere il coraggio di seguire il proprio cuore ...Sei l'unica certezza che ho" ha scritto l'attrice siciliana pubblicando uno scatto in cui bacia Andrea Zenga nello studio del Grande Fratello.

Nelle Ig Stories, pubblicate stamattina, Rosalinda accanto ad Andrea ha dichiarato: "Ho ripreso il cellulare dopo la mia eliminazione, guardate con chi sono...finalmente insieme"

"Oltre una bellissima e grandissima amicizia mi dispiace deludere le tante fan page che ci hanno sostenuto" "non era una storia d'amore [...] sicuramente c'è stato un momento in cui mi chiedevo, come mai provo cosi tanto affetto per questa ragazza?, non nego questa cosa, ma poi mi è chiarito tutto. Dopo la nomination sono rimasta tanto delusa e ho visto quell'incoerenza che tutti mi sottolineavano. Sono ferita, sicuramente le vorrò parlarle" ha dichiarato nella diretta Ig con Gabriele Parpiglia. "All'inizio quando ho visto Andrea la mia testa era altrove, dove ancora scoprire delle cose. Poi ho visto in lui quei valori che ho sempre cercato. Il fatto che avessi una situazione fuori non era semplice da gestire, sapevo che ci sarebbe stata una persona che avrebbe sofferto e quello mi faceva male ma mi prendo la responsabilità delle mie azioni".

