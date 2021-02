Grande Fratello Vip, le prime parole di Alda D'Eusanio dopo la squalifica

Gossip TV

Le prime dichiarazioni dell'ex gieffina dopo l'espulsione dal Grande Fratello Vip.

Weekend particolarmente turbolento quello appena trascorso nella Casa del Gf Vip. Il reality è stato al centro dell'attenzione mediatica per via della squalifica avvenuta sabato, un provvedimento attuato contro Alda D'Eusanio con effetto immediato. La giornalista, ascoltando un brano di Laura Pausini, ha insinuato che la cantante venga picchiata dal compagno Paolo Carta. Affermazioni gravissime che hanno scatenato anche i legali della cantante allo scopo di tutelare l'immagine del compagno. Ma non è finita qui. Mediaset dopo l'espulsione ha diffuso una nota stampa nella quale si è dissociata totalmente dalle dichiarazioni della giornalista, per la quale la squalifica si è resa inevitabile.

Come prevedibile, molti giornalisti hanno cercato di mettersi in contatto con la D'Eusanio per le prime dichiarazioni dopo la squalifica. Raggiunta dai microfoni dell'Adnkronos, Alda è apparsa ancora incredula e perplessa, lasciando intendere che non ha ancora capito il motivo della squalifica:

"Appena capisco bene cosa è successo… Ne riparliamo", ha dichiarato l'ex gieffina.

Stasera andrà in onda un nuovo appuntamento con il Gf Vip nel quale ancora non è chiaro se la D'Eusanio potrà intervenire e magari scusarsi per le gravi e incomprensibili dichiarazioni che ha rilasciato.

