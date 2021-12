Grande Fratello Vip, le liti tra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe sono organizzate? La verità della conduttrice

Gossip TV

L'opinionista Adriana chiarisce ancora una volta il suo rapporto con Sonia al Gf Vip.

Adriana Volpe e Sonia Bruganelli si sono spesso rese protagoniste delle dinamiche del Grande Fratello Vip con le loro accese liti in diretta. Discussioni che, secondo alcuni, sarebbero studiate a tavolino. A chiarire il loro rapporto una volta per tutte ci ha pensato la conduttrice ed ex concorrente del reality show di Alfonso Signorini.

La verità di Adriana Volpe sulle liti con Sonia Bruganelli al Gf Vip

Le liti tra le due opinioniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip sono studiate a tavolino? A rivelare la verità è Adriana che, intervistata da Novella 2000, ha chiarito una volta per tutte il rapporto che la lega a Sonia: "Se la nostra insofferenza è una messainscena? È tutto vero, non si tratta di sceneggiate".

"Siamo molto diverse e questo ci porta allo scontro" ha aggiunto la Volpe rivelando quindi che le discussioni scoppiate in diretta al Gf Vip con la Bruganelli non sono assolutamente organizzate "Forse più avanti, conoscendoci meglio, potremo instaurare un rapporto di maggiore sintonia. Quel giorno lo vedo ancora lontano, ma non me ne rammarico: amo il confronto e tutto ciò è molto stimolante".

Leggi anche Miriana innamorata di Biagio, la confessione al Gf Vip

Adriana non ha perso l'occasione anche per ribadire il suo pensiero su Alex Belli e Soleil Sorge: "Sono scettica all’idea che quello che c’è stato tra loro finisca così. Ci sono immagini che fanno pensare che tra i due ci sia stata grande intimità. Avranno occasione di chiarirsi e non escludo che questo possa succedere in diretta. Soleil è pronta a rinascere. Ha avuto un grande contraccolpo e ora deve rimodellare i rapporti con gli altri, ma continuerà a sorprenderci. Forse vedremo una Soleil meno graffiante, ma comunque carismatica".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.