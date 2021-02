Grande Fratello Vip: "Le ho detto che doveva rimanere in gioco e vincere per Lucas" parla il fratello di Dayane Mello

Gossip TV

Juliano Mello racconta la terribile tragedia che ha colpito la famiglia di Dayane.

La morte di Lucas ha stravolto Dayane Mello, che ha deciso di rimanere nella Casa del Grande Fratello Vip perché impossibilitata a rientrare in brasile dal padre e dal fratello Juliano. Proprio quest'ultimo, intervistato in esclusiva dal settimanale Chi, ha raccontato la terribile tragedia che ha colpito la sua famiglia.

La verità di Juliano Mello sulla scelta di Dayane di restare al Gf Vip

"Un camion si è portato via mio fratello. Ha maciullato la sua auto, non c’era nemmeno la speranza, nemmeno una possibilità. Se ne è andato via in un colpo" ha esordito così Juliano ripercorrendo quei momenti drammatici ormai impressi per sempre nel suo cuore "Credo fossero le 3 e 16 minuti di notte. Stavo dormendo. Ricordo l’orario perché hanno bussato violentemente alla mia porta e appena ho aperto gli occhi, ho visto l’orario. Mi è rimasto impresso. Ho aperto la porta e c’erano due amici miei e di mio fratello Lucas. Le loro facce erano scavate, rigate dalle lacrime. Immediatamente ho pensato che fosse successo qualcosa a papà. Loro mi hanno guardato e con un filo di voce mi hanno detto: ‘Lucas è morto’. Ho sentito il crollo e il mio cuore si è spezzato".

"Lucas era un bravo ragazzo. Lavorava nel negozio di parrucchiere insieme con nostro padre. Il destino ha voluto così… se non fosse stato per il Covid, forse tutto questo poteva non accadere. Io e lui avevamo deciso di volare in Italia da Bubi e da nostra sorella per seguire la fase finale del Gf Vip. Ma i voli sono stati bloccati e non eravamo in sicurezza. Per questo abbiamo rimandato a tempi migliori" ha aggiunto il fratello di Dayane.

Non appresa la tragica notizia, Dayane ha deciso di rimanere nella Casa del Gf Vip. Una scelta criticata da molti, ma condivisa da Juliano: "Le ho detto che doveva continuare a rimanere in gioco e vincere per nostro fratello! Lucas era il primo tifoso di nostra sorella. Noi tre eravamo una cosa sola. Lui era molto orgoglioso che in Brasile si parlasse di Dayane e dei 'Mello'. C’è tanto amore intorno a Dayane. Non so se questo concetto possa essere compreso da tutti. Mi basta che Dayane lo abbia capito. Non è tattica, è il volere di Lucas che ci guarda dall’alto".

