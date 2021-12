Grande Fratello Vip, ''Le corna fanno notizia, ha recitato'': duro attacco ad Alex Belli

Gossip TV

Maurizio Costanzo dice la sua sul triangolo più infuocato della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Alex Belli continua ad essere l’uomo più chiacchierato del momento. Nel bene e nel male, l’attore è stato protagonista assoluto della sesta edizione del Grande Fratello Vip e tutti sono curiosi di scoprire cosa accadrà tra lui e Delia Duran, o se ci saranno ancora confronti con Soleil Sorge. Proprio questa dinamica, secondo Maurizio Costanzo, sarebbe stata studiata a tavolino per incuriosire il pubblico. Ecco cosa ha rivelato il giornalista parlando di Belli e dell’intrigo amoroso scoppiato a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Maurizio Costano non risparmia Alex Belli

Il man del momento è lui, Alex Belli, con lo sguardo glaciale e le polemiche che continuano a seguirlo senza sosta da quando ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip. L’attore ha intrecciato una relazione pericolosa con Soleil Sorge, asserendo fosse un’amicizia, poi una chimica artistica fino a perdere di vista il fatto che la moglie Delia Duran fosse cosciente di tutto ciò che accadeva all’interno della Casa. Alex ha rotto il silenzio sul percorso al Gf Vip, ribadendo di non aver mai perso la testa per Soleil e di voler ricostruire il rapporto con Delia, per portarla a fidarsi ancora di lui.

Dopo aver lanciato una frecciatina velenosa ad Alessandro Basciano, Belli è diventato oggetto di discussioni nella rubrica “Parliamone con” del settimanale Chi, dove Maurizio Costanzo ha detto la sua sul gieffino. “A me pare che recitassero. Perlomeno lui, Alex Belli […] Le corna fanno notizia anche in un condominio e nella cerchia delle nostre amicizie, figuriamoci in tv. Mezza Italia ne sta parlando e lui è sulla bocca di tutti”, ha dichiarato Costanzo, rispondendo alle domande dei fan sul triangolo più infuocato della sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini. Insomma, neppure Costanzo sembra credere alla buona fede di Alex, che continua a ricevere attacchi da tutti i fronti.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.