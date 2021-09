Gossip TV

Quinto appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 27 settembre 2021, quinto appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 27 settembre, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

Nella Casa del Grande Fratello Vip è tempo di confronti anche inaspettati. Per cominciare, a svelare una ghiotta anticipazione, ci ha pensato il portale TvBlog. A quanto pare ci sarà un chiarimento tra Adriana Volpe e Sonia Bruganelli dopo lo scontro social accesissimo dei giorni scorsi. La moglie di Bonolis, collega dalla Volpe, ha condiviso uno scatto con Giancarlo Magalli e la foto ha alimentato feroci polemiche. Manuel Bortuzzo e Lulù Selassie stanno continuando il loro rapporto e sembra che il nuotatore triestino stia mettendo un freno alla relazione. Stasera torneranno a confrontarsi anche Soleil Sorge e Gianmaria Antinolfi dopo gli scontri dell'ultima puntata durante i quali Soleil, in lacrime, non ha voluto pià confronti con l'imprenditore.

Infine, questa sera, ci sarà la seconda eliminazione dell'edizione. Gianmaria Antinolfi, Mirana Trevisan, Andrea Casalino e Nicola Pisu sono i quattro Vip al televoto. Chi tra loro dovrà abbandonare definitivamente la Casa?

L'appuntamento con la quinta puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

