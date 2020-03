Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Gossip TV

Quindicesimo appuntamento con il reality, stasera su Canale 5.

Oggi, lunedì 2 Marzo 2020, in prima serata su Canale 5, quindicesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, e condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti.

Gf Vip: le anticipazioni della quindicesima puntata

Nell'appuntamento di questa sera, occhi puntati sugli scontri infuocati tra le due protagoniste della settimana, Antonella Elia e Valeria Marini i cui litigi hanno scosso gli animi della Casa. Le due showgirl hanno discusso più volte e sono arrivate quasi alle mani. La Marini ha richiesto più volte la squalifica della Elia. Riusciranno a chiarirsi una volta per tutte?

Lunedì scorso, i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al Coronavirus. Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriverà un video-sorpresa per l’attore. Durante le prove del programma, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che il reality si allungherà fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip. Inoltre, gli inquilini della Casa di Cinecittà sono stati aggiornati sugli ultimi sviluppi del caso Coronavirus.

Spazio infine alle nomination che questa settimana vede scontrarsi al televoto, Fabio Testi, Asia Valente, Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

L'appuntamento con la quindicesima puntata del Gf Vip, ci aspetta stasera, a partire dalle 21.30 su Canale 5.

