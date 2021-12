Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera, lunedì 27 dicembre

Gossip TV

Oggi, lunedì 27 dicembre 2021, trentesima appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, lunedì 27 dicembre 2021, in prima serata su Canale 5 nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini.

I “vipponi” hanno festeggiato il Natale nella Casa con piatti succulenti e creando un’atmosfera calorosa e divertente. Hanno preparato le nuove esibizione dell’incredibile “Gf Christmas Show” che torna in scena questa sera con la seconda parte. Ancora una volta non sono mancati i battibecchi anche in merito alla preparazione dello spettacolo.

Nella Casa, l'aria natalizia ha riscaldato più di un cuore. Biagio e Miriana sono ormai una coppia e Alessandro Basciano e Sophie Codegoni, si sono confessati un interesse reciproco, scambiandosi i primi baci lontano dagli occhi indiscreti degli altri inquilini

Inoltre, tante emozionanti sorprese attendono stasera gli inquilini della Casa: ospiti scodinzolanti potranno “riabbracciare” i propri super amici, Jessica e Lulù Selassié potranno rivedere il loro fratello e Kabir Bedi sarà in collegamento con il Grande Fratello Vip. L'indimenticabile interprete di Sandokan, sarà uno dei nuovi concorrenti del realty. 75 anni, originario di Lahore (Pakistan), Kabir è al suo secondo reality, dopo aver partecipato all'Isola dei Famosi nel 2004

In nomination: Biagio D’Anelli, Miriana Trevisan e Valeria Marini & Giacomo Urtis. Chi dovrà abbandonare la Casa di “Gf Vip”?

L'appuntamento con la trentesima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.