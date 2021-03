Grande Fratello Vip: le anticipazioni della finale di questa sera

Gossip TV

Tutto pronto per il quarantaquattresimo e ultimo appuntamento con il Gf Vip.

Stasera, lunedì 1 marzo, in prima serata su Canale 5, ci aspetta la quarantaquattresima puntata del Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Pupo e Antonella Elia nel ruolo di opinionisti.

Gf Vip: la finale, anticipazioni

Oggi, lunedì 1º marzo, in prima serata su Canale 5, si svolge la quarantatreesima e ultima puntata del Grande Fratello Vip. Era il 14 settembre scorso quando la Porta Rossa della Casa di Cinecittà si apriva per dare il benvenuto ai “vipponi”.

Dopo 5 mesi e mezzo di risate, lacrime, alleanze e strategie è tempo di incoronare il vincitore. La finale è già iniziata: i primi due Vip in sfida sono Andrea Zelletta e Tommaso; il vincitore si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo Petrelli e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremi finale di 100.000 euro. Quella di stasera sarà una serata piena di emozioni a iniziare da una sigla spettacolare che porterà i protagonisti e il pubblico a spasso nel tempo, proprio come ha fatto questa quinta edizione da record di Grande Fratello Vip.

Gf Vip: ecco chi vincerà secondo i sondaggi e i bookmakers

Secondo gli scommettitori e secondo le quote Goldbet, a vincere il reality potrebbe essere Tommaso Zorzi, quotato a 1.75. A seguire troviamo Dayane Mello con una quota pari a 2. In terza posizione c’è Stefania Orlando. Successivamente troviamo Pierpaolo Pretelli e infine Andrea Zelletta. I sondaggi online danno invece come favorita per la vittoria, la modella sudamericana Dayane Mello.

La finale del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.40 in diretta su Canale 5.