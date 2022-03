Grande Fratello Vip, le anticipazioni dell'ultima puntata di questa sera, lunedì 14 marzo 2022

Gossip TV

Quarantanovesimo appuntamento con il reality condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli.

Oggi, lunedì 14 marzo 2022, quarantanovesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip 6, in onda questa sera a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata di questa sera

Stasera, luned 14 marzo 2022 , in prima serata su Canale 5, nuovo appuntamento con Grande Fratello Vip, il reality show prodotto da Endemol Shine Italy e condotto da Alfonso Signorini con Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nel ruolo di opinioniste.

Ospite nella puntata di questa sera, Ilary Blasi che prenderà il timone della sedicesima edizione dell'Isola dei Famosi in partenza da lunedì 21 marzo prossimo.

Dopo 183 giorni nella Casa e un turbinio di emozioni, pianti, litigi, amori e baci è arrivato il momento della finale. A contendersi il sogno della vittoria di questa straordinaria edizione di Gf Vip ci sono: Delia Duran, Lulù Selassiè, Davide Silvestri, Barù e uno tra Jessica Selassiè e Giucas Casella, protagonisti al televoto.

Non mancheranno tante coinvolgenti sorprese per i “vipponi” che, dopo mesi lontano dai propri affetti, li potranno riabbracciare: per Davide i suoi genitori, per Delia la madre e per Giucas il figlio James.

Jessica, Clarissa e Lulù saluteranno l’importante esperienza esibendosi con una cover di un brano di Selena Gomez. Ma non sarà l’unico momento “musicale” della serata: anche le ex inquiline del loft di Cinecittà si cimenteranno in un balletto sulle note di Lady Marmalade.

In studio, saranno presenti tutti gli ex protagonisti della sesta edizione.

L'appuntamento con l'ultima puntata della sesta edizione del Grande Fratello Vip, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.30 in diretta su Canale 5.

