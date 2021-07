Grande Fratello Vip, la verità di Stefania Orlando sulla partecipazione a Tale Quale Show e il rapporto con Tommaso Zorzi

Gossip TV

Stefania parla del suo futuro in tv e dei rapporti nati al Gf Vip con Tommaso e Francesco.

Stefania Orlando è uno dei volti più amati e apprezzati del piccolo schermo. Intervistata da Fanpage, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip ha parlato del suo futuro professionale e rivelato in che rapporti è rimasta con Tommaso Zorzi e Francesco Oppini.

Stefania Orlando: dal Gf Vip a Tale e Quale Show? Parla l'ex gieffina

Dopo aver partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, Stefania è diventata un volto de La vita in diretta di Alberto Matano, che l'ha voluta come ospite del suo programma. Una partecipazione che ha fatto sperare in un suo ritorno in Rai. A tal proposito, l'ex gieffina ha dichiarato: "Forse era un desiderio dei miei estimatori, ma sapevo che non ci sarebbe stata una collocazione all’interno dei programmi".

E su una sua possibile partecipazione alla nuova edizione di Tale e Quale Show, la Orlando ha rivelato: "È più probabile che io continui a vivere senza farmi troppe domande. Difficilmente parlo di quello che farò a meno che non ci sia qualcosa di scritto. L’anno scorso, per esempio, sapevo da un mese e mezzo che avrei partecipato al GF Vip ma ho aspettato che lo dicessero loro. Sicuramente sono stata contattata per alcune cose, e sono state abbastanza. Alcune le ho escluse subito, altre restano da definire".

Per quanto riguarda la sua esperienza al Gf Vip e i bellissimi rapporti di amicizia nati con Tommaso e Francesco, Stefania ha confessato: "Con Tommaso e Francesco non ci siamo mai allontanati. Viviamo in città diverse, siamo tornati ognuno alla sua vita ma continuiamo a sentirci".

