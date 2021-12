Grande Fratello Vip, la verità di Simone Bonaccorsi su Alex Belli e Delia Duran: "Nulla di organizzato"

Gossip TV

Il modello difende Alex e Delia dalle critiche dopo il Gf Vip.

Alex Belli continua a stare al cento delle dinamiche del Grande Fratello Vip anche ora che è fuori dalla Casa. A chiarire una volta per tutte la vicenda che vede protagonisti l'attore, Soleil Sorge e Delia Duran è il modello e amico della coppia Simone Bonaccorsi.

Alex Belli e Delia Duran si erano messi d'accordo? Parla Simone Bonaccorsi

Intervistato da Novella 2000, Simone, che mentre Alex era al Grande Fratello Vip era stato paparazzato in compagnia di Delia, ci ha tenuto a chiarire la sua posizione: "Tra Delia e me c’è solo una forte amicizia. L’ho conosciuta perchè ho lavorato con Alex Belli nel suo studio fotografico. Ho realizzato vari shooting con lui e con il tempo si è instaurato un buon rapporto. Quegli scatti sono stati realizzati a nostra insaputa da un paparazzo, premetto: nulla di organizzato".

E ancora: "Delia stava molto male per quello che stava succedendo nella casa tra Alex e Soleil e mi ha chiesto di confortarla. Non mi sarei mai permesso di rovinare una situazione sentimentale. Quelle foto sono normalissime, un semplice abbraccio tra due persone che si vogliono bene. Non capisco perché la gente debba subito pensare male".

Bonaccorsi ha parlato anche dell'incontro avuto con Alex dopo l'esperienza di quest'ultimo al Gf Vip: "A dire la verità è stato un incontro molto piacevole. Abbiamo anche scherzato, gli ho detto ironicamente che Delia era ormai la mia donna e stava con me. Alex è scoppiato a ridere e ci siamo abbracciati. Questo fa capire quanto sia forte la confidenza tra di noi. Molti hanno fatto commenti maliziosi ma a noi non interessa. Le parole lasciano il tempo che trovano".

