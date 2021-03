Grande Fratello Vip, la verità di Pierpaolo Pretelli sulla rottura con Ariadna Romero: "Sono stato male, ma..."

Gossip TV

Il finalista del Grande Fratello Vip svela i motivi della rottura con Ariadna.

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi prosegue a gonfie vele. Ospite dell'ultima puntata di Casa Chi, il modello ha parlato anche della sua ex Ariadna Romero svelando i motivi della loro separazione.

Pierpaolo Pretelli svela i motivi della rottura con Ariadna Romero, la confessione dopo il Gf Vip

Intervistato da Gabriele Parpiglia per Casa Chi, Pierpaolo, dopo aver ribadito il suo amore per Giulia, è tornato a parlare della sua ex compagna Ariadna. Per chi non lo sapesse, la bella attrice e modella è andata più volte fuori dalla Casa di Cinecittà per rassicurare il padre di suo figlio e fargli sentire tutto il suo affetto.

A proposito del loro incontro al Gf Vip, Pretelli ha rivelato di aver provato una grande emozione nel vederla, ma ci ha tenuto a spiegare per l'ultima volta i motivi che li hanno spinti a lasciarsi: "Ariadna non l’ho lasciata io tre volte. La prima volta c’erano molto litigi e per il bene del bambino ha deciso di staccare la routine e andare un po’ dalla sua famiglia anche per fare una cosa sua personale. È andata via un mese. Da che doveva andare via un mese ha prolungato per 3 mesi tanto che l’ho raggiunta io a Miami. Non c’è mai stata una causa forte della separazione. L’equilibrio si è incrinato e abbiamo deciso di distanziarsi un attimo. Io non volevo che partisse ma ho capito che era un modo per dare ossigeno alla coppia. Anche per far bene al bambino".

"Le altre due volte sono successe delle piccole cavolate che ci hanno allontanato" ha aggiunto Pierpaolo "Dopo ho deciso di fare Temptation Island perché mi sentivo libero, lei si frequentava con un’altra persona. È tornata a Roma abbiamo riprovato a ristabilire il rapporto e non ci siamo riusciti da entrambe le parti. Io li non stavo bene psicologicamente e decido di andare a fare questa breve esperienza a Uomini e Donne, ma fondamentalmente non c’era mai stato un effettivo riavvicinamento ma un riprovarci non in maniera costruttiva. L’ultima volta che ho provato a riconquistarla con tutte le mie carte, a giugno, lei aveva già un’altra relazione [...] Sono stato male e ho messo un punto definitivo anche perché ha un’altra persona lei".

