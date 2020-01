Grande Fratello Vip, la verità di Ivan Gonzalez: "Natalia non mi piaceva, con Sonia nulla"

Gossip TV

L'ex tronista ripercorrere la sua avventura a Uomini e Donne: le verità amare sulle due ex corteggiatrici.

Ivan Gonzalez, giunto all'undicesimo giorno di permanenza nella Casa del Grande Fratello, ha ripercorso, per la prima volta, la sua avventura come tronista nel dating show di Uomini e Donne. In sauna con Andrea Denver quest'ultimo lo ha un po' incalzato a parlare delle protagoniste con cui Ivan ha vissuto l'esperienza nel programma, le due ex corteggiatrici Sonia Pattarino e Natalia Paragoni. Pur non facendo nomi, lo spagnolo ha parlato dell'ex corteggiatrice sarda con cui ha vissuto una storia d'amore durata sette mesi: "Ho scelto una brava ragazza, però… Non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla. Si capiva da prima, è andata avanti ma entrambi sapevamo che alla fine non c’era nulla", ha dichiarato l'ex tronista ad Andrea.

Su Natalia, con la quale ha vissuto il suo percorso fino alla villa prendendo poi la decisione di scegliere la Pattarino, Ivan ha ammesso di aver avuto dei dubbi fin all'inizio: "Nì - ha risposto il gieffino alla domanda di Denver se la ragazza le piaceva davvero - perché sapevo un po’ di lei. Come persona non mi piaceva tanto. Lei abitava a Milano… Sì, mi avevano detto qualcosa".

Stando alle recenti dichiarazioni della Paragoni, l'interesse pare fosse incerto da entrambe le parti. Natalia ha infatti precisato che Ivan non aveva contenuti e quindi di averlo silurato per prima:

"Diciamo che non so come volete metterla giù, se sono stata più intelligente, più furba o quello che volete ma l’ho mandato subito a fanc*lo perché l’ho conosciuto ed era una persona così priva di contenuti che ho detto ‘no grazie!’, ha dichiarato la Paragoni, oggi felicemente fidanzata con l'ex tronista, compagno di trono di Ivan, Andrea Zelletta.

