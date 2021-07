Grande Fratello Vip, la verità di Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sui rapporti con Andrea Zelletta e Cecilia Rodriguez

Gossip TV

Giulia e Pierpaolo: "Andrea si é sentito con Giulia, Cecilia? Capitolo chiuso".

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli sono tra le coppie più amate e seguite del momento. Intervistati da Chi, i due ex protagonisti della quinta edizione del Grande Fratello Vip hanno parlato della loro storia d'amore e svelato in che rapporti sono con Andrea Zelletta e Cecilia Rodriguez.

Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli rompono il silenzio su Andrea Zelletta e Cecilia Rodriguez

La storia d'amore nata nella Casa del Grande Fratello Vip tra Giulia e Pierpaolo prosegue a gonfie vele. "C’é pathos. All’inizio eravamo 'giuggioloni', due amici che scherzavano, ma poi ci siamo confessati che c’era molta attrazione e fuori c’é stata la conferma: mi fa sentire donna" ha dichiarato la bella influencer al settimanale di Alfonso Signorini. A farle eco il bel modello, che ha affermato: "Giulia é sexy, di una bellezza disarmante, l’ho pregata di truccarsi poco perché quando si sveglia é il top".

Parlando della sua esperienza al Gf Vip, Pierpaolo ha deciso di vuotare il sacco e svelare la verità sul suo rapporto con Andrea: "Si é sentito con Giulia, lo abbiamo invitato alla festa per il lancio del mio disco, ma aveva impegni famigliari. Però ci siamo scritti, é tutto a posto anche con lui".

Leggi anche Elisabetta Gregoraci opinionista del Gf Vip? Parla lei

In merito invece alle dichiarazioni rilasciate dalla Rodriguez a Il Punto Zeta, la Salemi ha rivelato: "Mi ha chiamato e mi ha detto che era dispiaciuta, anche perché ha tirato fuori cose dette tre anni fa e, quindi, fuori contesto, per questo é stata attaccata sul web. Ma capisco che rispondeva a una domanda improvvisa. Ho risposto con il silenzio, non ho montato la polemica e ho apprezzato che mi abbia cercato, anche perché due giorni prima di quell’intervista ci siamo incontrate e l’ho anche lasciata da sola con Pierpaolo a bere un caffè. All’isola l’ho sempre salutata. Per me é un capitolo chiuso".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.