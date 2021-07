Grande Fratello Vip, la verità di Francesco Oppini sul rapporto con Tommaso Zorzi: "Mi dispiace deludere, ma..."

Gossip TV

Francesco chiarisce una volta per tutte il rapporto che lo lega a Tommaso dopo il Gf Vip.

L'amicizia nata al Grande Fratello Vip tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi è davvero finita? Assolutamente no! A chiarire una volta per tutte il loro rapporto ci ha pensato il figlio di Alba Parietti, che si è lasciato andare a uno sfogo sui social.

Francesco Oppini e Tommaso Zorzi lontani dopo il Gf Vip? Parla l'ex gieffino

Il rapporto speciale nato nella Casa del Grande Fratello Vip tra Francesco e Tommaso ha appassionato milioni di telespettatori che continuano a sostenerli e seguirli costantemente sui social. Il comportamento dei due ex concorrenti del reality show di Alfonso Signorini, che da qualche tempo hanno smesso di taggarsi e mostrarsi insieme, ha fatto però storcere il naso ai loro fan.

Cosa è successo a Oppini e Zorzi dopo il Gf Vip? I due ex gieffini hanno litigato? Stanco delle polemiche, il figlio di Alba Parietti ha deciso di intervenire sui social e chiarire una volta per tutte il rapporto che lo lega al giovane influencer. Rispondendo a una fan, che gli chiedeva di Tommaso, Francesco ha dichiarato: "La domanda corretta è: lo sa lei che ho litigato con Tommaso o lo ha letto su qualche blog che pur di avere like si venderebbe la mamma? Mi dispiace deludere lei e molti altri detrattori, ma io e Tommy non abbiamo litigato, anzi".

Insomma, tra Francesco e Tommaso non c'è stato nessun allontanamento. Il vincitore del Grande Fratello Vip continua a viversi la sua storia d'amore con il ballerino di Amici, Tommaso Stanziani, così come Oppini fa con la sua amata Cristina.

