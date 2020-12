Grande Fratello Vip, la verità di Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli: "Non ho mai voluto che soffrisse per me"

Gossip TV

Elisabetta Gregoraci racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello Vip.

Elisabetta Gregoraci è stata una delle concorrenti più discusse della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Intervistata in esclusiva dal settimanale Chi, l'ex moglie di Flavio Briatore ha parlato della sua incredibile esperienza nella Casa di Cinecittà caratterizzata dall'amicizia speciale nata con Pierpaolo Pretelli.

Elisabetta Gregoraci rompe il silenzio dopo il Gf Vip sul rapporto con Pierpaolo Pretelli

"Quella che vivi dentro la Casa è una realta parallela" ha esordito così Elisabetta al magazine diretto da Alfonso Signorini parlando della sua esperienza nella Casa del Grande Fratello Vip. Come tutti sappiamo, la showgirl calabrese ha deciso di abbandonare la Casa di Cinecittà prima delle feste di Natale per riabbracciare suo figlio Nathan.

Il percorso della Gregoraci al Gf Vip è stato impreziosito anche dalla presenza di Pierpaolo, che le è stato molto vicino confessandole anche il suo forte interesse. Con l'uscita di scena della conduttrice, però, il loro rapporto si è incrinato e i due si sono resi anche protagonisti di un'accesa discussione in diretta: "Mi è dispiaciuto il confronto che abbiamo avuto in trasmissione. [...] Io non ho mai voluto che soffrisse per me e non lo vorrei tuttora. Sta facendo un bellissimo percorso e gli auguro di continuare così e di arrivare fino alla fine. Il bacio in acqua con Pierpaolo? Ho dovuto fare cose che facevano parte del gioco. Altrimenti non avrei fatto il Gf Vip".

Elisabetta ha infine parlato della sua attuale situazione sentimentale: "Sono entrata che volevo essere spensierata, sono entrata da single. Nella Casa, il centro dei miei pensieri è stato mio figlio. Ho pensato tantissimo a Nathan, la mia debolezza e i miei momenti di vuoto nella Casa erano dovuti al fatto che sentivo la mancanza di mio figlio, è stata la prova più difficile".

