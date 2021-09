Grande Fratello Vip, la verità di Alfonso Signorini su Sonia Bruganelli e Adriana Volpe: "Gestirle non sarà facile"

Gossip TV

Signorini vuota il sacco sul rapporto tra le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip.

Mancano pochissimi giorni alla prima puntata del Grande Fratello Vip, che andrà in onda il prossimo lunedì 13 settembre 2021 su Canale 5. Intervistato da Chi, Alfonso Signorini ha rivelato alcune novità della sesta edizione e vuotato il sacco sul rapporto tra le due opinioniste Sonia Bruganelli e Adriana Volpe.

Alfonso Signorini rompe il silenzio sul rapporto tra le due opinioniste del Gf Vip 6

Le due nuove opinioniste del Grande Fratello Vip, Sonia e Adriana, non vanno d'accordo? A far luce sulla situazione ci ha pensato Signorini che, a distanza di pochi giorni dal debutto, ha rivelato: "Mi hanno sorpreso perché, fin dalla prima seduta fotografica, ho capito che ne vedremo delle belle e gestirle non sarà facile. Hanno due caratteri molto diversi ma, per certi aspetti, simili. Non ho pensato di creare l'effetto Eva contro Eva, ma con due donne di carattere è quasi scontato".

Il conduttore del Gf Vip 6 ha ammesso che sia la Bruganelli e la Volpe hanno due caratteri molto forti e che quindi non mancheranno i battibecchi in studio: "Sicuramente la Bruganelli ha le sue asperità, ma anche la Volpe non è tutta zucchero e miele: in fondo è sopravvissuta a 20 anni di Michele Guardì (ride ndr)".

Ricordiamo che i 22 Vip che varcheranno la famosa porta rossa di Cinecittà sono: Aldo Montano, Amedeo Goria, Carmen Russo, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Jessica, Lucrezia e Clarissa Hailé Selassié, Jo Squillo, Manila Nazzaro, Soleil Sorge, Miriana Trevisan, Nicola Pisu, Katia Ricciarelli, Raffaella Fico, Samy Youssef, Manuel Bortuzzo, Ainett Stephens, Francesca Cipriani, Andrea Casalino, Alex Belli e Davide Silvestri.

